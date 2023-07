Αθλητικά

Formula 1 - GP Ουγγαρίας: Poleman ο Χάμιλτον

Poleman για 104η φορά ο Χάμιλτον και πρώτη μετά το Δεκέμβριο του 2021. Το 11ο Grand Prix της Formula 1 αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Ο Λιούις Χάμιλτον με Μερτσέντες επέκτεινε το ρεκόρ του κατακτώντας την 104η pole position της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα στις κατατακτήριες δοκιμές του γκραν πρι της Ουγγαρίας και θα ξεκινήσει από την πρώτη σειρά στον κυριακάτικο αγώνα της πίστας του Ουγκαρόρινγκ, που θα μεταδοθεί αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και τον ANT1+.

Ο 38χρονος Βρετανός άφησε πίσω του τον πρωτοπόρο και σχεδόν βέβαιο παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν με Ρεντ Μπουλ για μόλις 0.003 χιλιοστά του δευτερολέπτου, κάνοντας μάλιστα νέο ρεκόρ στην ίδια πίστα με την 9η pole position και πρώτη μετά το Δεκέμβριο του 2021 στον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας.

Πίσω τους θα εκκινήσουν οι δύο ΜακΛάρεν, με τους Νόρις και Πιάστρι να παρουσιάζουν ξανά εντυπωσιακή εικόνα, ενώ ο Τσόου θα εκκινήσει από την πέμπτη θέση, με έκτο τον Λεκλέρ (Φεράρι). Την υπόλοιπη δεκάδα συμπληρώνουν οι Μπότας, Αλόνσο, Πέρες και Χούλκενμπεργκ.

Τα σημερινά επίσημα δοκιμαστικά του 11ου εφετινού αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος διεξήχθησαν για πρώτη φορά με το νέο σύστημα, βάσει του οποίου οι οδηγοί είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τα ελαστικά με τα οποία θα κατέβαιναν στις κατατακτήριες δοκιμές.

Με τη νέα διαδικασία, στο Q1 χρησιμοποιήθηκε η σκληρή γόμα ελαστικών, στο Q2 μόνο η μεσαία και στο Q3 μόνο η μαλακή γόμα ελαστικών.

