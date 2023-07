Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Ιταλία νίκησε στο φινάλε την Αργεντινή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκλεψε τις εντυπώσεις η Ντραγκόνι, που απέφυγε με ντρίπλα - "σομπρέρο" την αντίπαλό της, στον πρώτο από τους τρεις αγώνες που μεταδίδονται την Δευτέρα από ANT1 και ANT1+

-

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ιταλίας, δυσκολεύθηκε αλλά τελικά επικράτησε της Αργεντινής με 1-0, στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2023 γυναικών, που φιλοξενείται στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, που έγινε στον Οκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, πέτυχε η «χρυσή αλλαγή» Κριστιάνα Τζιρέλι στο 87ο λεπτό (σ.σ. είχε αντικαταστήσει τέσσερα λεπτά νωρίτερα την Τζούλια Ντραγκόνι).

Οι Ιταλίδες σκόραραν άλλες δύο φορές, όμως τα γκολ ακυρώθηκαν ως οφσάϊντ.

Τις εντυπώσεις πάντως έκλεψε η "μαγική ενέργεια" της Ντραγκόνι, η οποία απέφυγε με ντρίπλα - "σομπρέρο" την αντίπαλό της.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Βαλμπουενά: Που θα παίξει μετά τον Ολυμπιακό

Νέος Κόσμος: Ηλικιωμένος πάλεψε με διαρρήκτη που βρήκε στο σπίτι του

Κρήτη: Γύπας... έκανε μπάνιο μαζί με τους λουόμενους (εικόνες)