Φωτιά στην Ρόδο: Κυβερνητικά μέτρα για κατοίκους και τουρίστες

Μέτρα και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των πολιτών και των επισκεπτών στη Ρόδο ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την κυβέρνηση σχετικά με μέτρα και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των πολιτών και των επισκεπτών στη Ρόδο έγιναν γνωστά τα εξής:

Εντός των επόμενων 24 ωρών αναμένεται να μεταβούν στο νησί τα κλιμάκια μηχανικών που θα αναλάβουν τις αυτοψίες και πραγματογνώμονες στα πυρόπληκτα κτήρια, ώστε να γίνει η αποτίμηση των ζημιών και να δρομολογηθεί η χορήγηση αποζημιώσεων, με βάση το ολοκληρωμένο πλαίσιο που θεσπίστηκε την προηγούμενη τετραετία.

Έως τώρα έχουν παραληφθεί περίπου 2.000 επιπλέον ράντζα -πέραν αυτών που διατέθηκαν από την πρώτη μέρα στους χώρους φιλοξενίας- και 500 υπνόσακοι. Έχουν μεταφερθεί στις μεγαλύτερες δομές, όπου στεγάζονται επισκέπτες που υποχρεώθηκαν να απομακρυνθούν από τα καταλύματα τους, προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι συνθήκες διαβίωσής του.

Σήμερα αναμένεται να παραδοθούν ακόμα 1.200 ράντζα και 1.200 sleeping bags. Υπενθυμίζεται ότι τα γήπεδα, τα συνεδριακά κέντρα, οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και οι δημοτικές δομές που έχουν διατεθεί εφοδιάζονται τακτικά με τρόφιμα και νερό και διαθέτουν κλιματισμό.

Η πρώτη παραλαβή και διανομή των ράντζων έγινε χθες το απόγευμα υπό τον συντονισμό του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου και της υφυπουργού Τουρισμού Έλενας Ράπτη, η οποία είχε επισκεφτεί νωρίτερα σειρά χώρων φιλοξενίας, ώστε να γίνει μία εκτίμηση των άμεσων αναγκών.

Η δεύτερη αποστολή έγινε με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, η παραλαβή έγινε αργά το βράδυ και η διανομή του υλικού ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τη διευκόλυνση των επισκεπτών που βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Πέραν της ενεργοποίησης ειδικού γραφείου όπου, χάρη στη συνεργασία του ΥΠΕΞ και πρεσβειών, διευκολύνεται η αναχώρηση τουριστών που δεν διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα, έχει ήδη δημιουργηθεί ένας ειδικός χώρος με ράντζα όπου φιλοξενούνται οικογένειες με μικρά παιδιά και ΑΜΕΑ. Εντός των επόμενων ωρών θα διατεθεί και δεύτερος ανάλογος χώρος. Παράλληλα, στο αεροδρόμιο διατίθενται δωρεάν τρόφιμα και εμφιαλωμένο νερό.

Οι ρυθμοί αναχώρησης, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης καθώς μειώνεται ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζονται προσωρινή στέγαση ή μετακίνηση, χάρη στην προσθήκη περισσότερων πτήσεων από τους μεγάλους tour operators.

Από χθες έως τις 6.00 το πρωί σήμερα έχουν αναχωρήσει με αεροσκάφη που ήρθαν άδεια προκειμένου να παραλάβουν επιβάτες 1.489 άτομα, με προορισμούς κυρίως την Αγγλία, τη Γερμανία και την Ιταλία.

Η κατάσταση στον αερολιμένα έχει βελτιωθεί δραστικά, με αρκετούς χώρους να είναι σχεδόν άδειοι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανώτερων στελεχών του αεροδρομίου, υπό αυτές τις συνθήκες η κατάσταση θα έχει πλήρως εξομαλυνθεί έως σήμερα το απόγευμα.

