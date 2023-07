Πολιτική

Μητσοτάκης από Λέσβο: Χρειαζόμαστε συνεργάτες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (εικόνες)

Τι είπε ο πρωθυπουργός για την στήριξη στον Αλκιβιάδη Στεφανή.

"Ο στρατηγός Αλκιβιάδης Στεφανής είναι η καλύτερη υποψηφιότητα για να είναι ο επόμενος περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση" τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας απόψε στη Μυτιλήνη στην παρουσίαση της υποψηφιότητας του πρώην αρχηγού ΓΕΣ , πρώην υφυπουργού 'Αμυνας και υπηρεσιακού υπουργού Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι στο πρόσωπο του κ.Στεφανή συναντώνται τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το ρόλο του περιφερειάρχη, και τόνισε ότι είναι "εργατικός, πειθαρχημένος έχει γνώση και διοικητική εμπειρία".

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την εμπειρία του πρώην αρχηγού ΓΕΣ και -όπως είπε- την έφεσή του στην ομαδική δουλειά, προσθέτοντας ότι "δεν δίστασε να φέρει σε πέρας δύσκολες αποστολές με ευπρέπεια και διακριτικότητα".

"Δίνουμε βαρύτητα στις περιφερειακές εκλογές γιατί θεωρούμε τους περιφερειάρχες συνεργάτες της κυβέρνησης. Είναι σημαντικό να έχουμε περιφερειάρχες που ενστερνίζονται το όραμα μας για τον τόπο" είπε ο κ.Μητσοτάκης, και προσέθεσε ότι δεν επιθυμεί να αποκομίσει κομματικά οφέλη από τις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές.

"Εξάλλου πήραμε υψηλότερο ποσοστό απ ότι το 2019, έχουμε νωπή ισχυρή εντολή και δεν χρειαζόμαστε επιβεβαίωση της εντολής αυτής" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε το μεταναστευτικό με αποτελεσματικότητα ώστε σήμερα να μην αποτελεί πρόβλημα για τα νησιά του βορείου Αιγαίου και συμπλήρωσε:

"Προσωπικά αισθάνομαι άνετα με την επιλογή του Αλκιβιάδη Στεφανή και θα έχει την στήριξη του κόμματος. Θεωρώ ότι είναι η σωστή επιλογή για το βόρειο Αιγαίο".

Τέλος ο κ.Μητσοτάκης εξήρε την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισαν οι περιφερειάρχες την απόφαση του κόμματος να μην τους στηρίξει αυτή τη φορά.

Από την πλευρά του ο κ. Στεφανής ευχαρίστησε τον κ.Μητσοτάκη για την επιλογή και την στήριξη του, προσθέτοντας ότι ο ίδιος γνωρίζει να δίνει λύσεις και γνωρίζει να παίρνει αποφάσεις, καθώς και το τι πρέπει να κάνει για να γίνει καλύτερη η ζωή των συμπολιτών του. "Προσέρχομαι στον αγώνα με στόχο να δώσω και όχι να πάρω" είπε ο κ.Στεφανής.

Ακολουθεί η ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη για την υποψηφιότητα του Αλκιβιάδη Στεφανή για τη θέση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

Καλησπέρα σας, κύριε συνάδελφε, κύριε Γενικέ, κύριε επόμενε Περιφερειάρχα Βορείου Αιγαίου, αγαπητέ Αλκιβιάδη Στεφανή, φίλες και φίλοι. Ήθελα σήμερα να βρεθώ μαζί σας επιστρέφοντας από την Κύπρο, για να μοιραστώ μαζί σας πολύ λίγες σκέψεις σχετικά με το αντικείμενο της σημερινής εκδήλωσης.

Είμαι εδώ, για να σας πω ότι θεωρώ τον Στρατηγό Αλκιβιάδη Στεφανή, την καλύτερη υποψηφιότητα για να είναι ο επόμενος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Πιστεύω, πραγματικά, ότι στην περίπτωσή του ισχύει το ρητό «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση».

Πιστεύω, ότι στο πρόσωπο του Στρατηγού συναντώνται όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτεί ο ρόλος ενός σύγχρονου Περιφερειάρχη. Από τη μία πλευρά η ακεραιότητα, η πειθαρχία, η εργατικότητα ενός διακεκριμένου στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Και από την άλλη, η γνώση και η διοικητική εμπειρία ενός Στρατηγού, αλλά και ενός Υπουργού.

Στην περίπτωση δε του Αλκιβιάδη, θα έλεγα ότι έχει δύο ακόμα σημαντικά πλεονεκτήματα: το πρώτο είναι η ιδιαίτερή του ενασχόληση με τα ειδικά προβλήματα του τόπου, του Βορείου Αιγαίου, των νησιών του, η φύλαξη των συνόρων, η πολυεπίπεδη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Και το δεύτερο βέβαια, είναι η έφεσή του στην ομαδική δουλειά. Είναι κάτι το οποίο μπορώ κι εγώ ο ίδιος να το πιστοποιήσω προσωπικά, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δίστασε να φέρει εις πέρας όποια αποστολή του ανατέθηκε.

Δύσκολες αποστολές τις έφερε σε πέρας με αποτελεσματικότητα, αλλά και με απόλυτη ευπρέπεια και διακριτικότητα και στέκομαι σε αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά για όποιον σήμερα διεκδικεί ένα σημαντικό δημόσιο αξίωμα.

Ξέρετε και δεν το έχουμε κρύψει, ότι δίνουμε μία ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στις 13 εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη των επόμενων Περιφερειαρχών. Αυτό το κάνουμε διότι θεωρούμε τους Περιφερειάρχες φυσικούς συνεργάτες της κυβέρνησης στην δρομολόγηση πολλών σημαντικών πολιτικών με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Θυμάστε, όταν είχα έρθει και πάλι στο Βόρειο Αιγαίο και είχα παρουσιάσει αυτό εδώ το σχέδιο, τα 340 και έργα για το Βόρειο Αιγαίο του 2030 και στο κείμενο αυτό, στον τόμο αυτό αποτυπώνεται το όραμα της κυβέρνησης μας για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Παρατίθενται τα συγκεκριμένα έργα τα οποία έχουμε δρομολογήσει, αλλά και οι χρηματοδοτικοί πόροι που θα το υποστηρίξουν.

Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, για την κυβέρνησή μας να μπορούμε να έχουμε Περιφερειάρχες οι οποίοι ενστερνίζονται ακριβώς αυτό το όραμά μας και με τους οποίους θα μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά, έτσι ώστε να μπορούν οι ίδιοι να εργάζονται τελικά για το δικό σας το καλό.

Σκοπός μου δεν είναι να αποκομίσω κομματικά οφέλη από αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Εξάλλου, καταφέραμε και κερδίσαμε τις εκλογές με υψηλότερο ποσοστό από αυτό το οποίο είχαμε πετύχει το 2019. Είμαστε μια ισχυρή κυβέρνηση, δεν χρειαζόμαστε επιπλέον επιβεβαίωση της λαϊκής εντολής. Έχουμε και ισχυρή λαϊκή εντολή τετραετίας.

Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, όμως, είναι συνεργάτες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να ξεκαθαρίσω, ότι τραβούμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των εκλογών για περιφερειάρχες, των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, όπου, ναι, πηγαίνουμε με κομματικές υποψηφιότητες και ζητούμε από τα κομματικά μας στελέχη να δώσουν τον αγώνα συντεταγμένα για να στηρίξουν την υποψηφιότητα του κόμματος.

Και, προφανώς, των αυτοδιοικητικών εκλογών πρώτου βαθμού, όπου θεωρούμε ότι οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν καλύτερα, ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να τους εκπροσωπήσει σε επίπεδο δήμου και δημοτικού συμβουλίου. Εκεί, εκ των πραγμάτων, ο ρόλος του κόμματος, της στήριξης του κόμματος είναι πολύ πιο χαλαρός.

Άρα, αυτή η επιλογή μας για Περιφερειάρχες, οι οποίοι μπορούν να υπηρετήσουν το δικό μας αναπτυξιακό όραμα πιστεύω ότι αποκτά μια ξεχωριστή σημασία εδώ, στο Βόρειο Αιγαίο. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος, το είπα και όταν ήρθα εδώ προεκλογικά, γιατί το αποτύπωμα της πολιτικής μας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου πιστεύω ότι το αισθανθηκαν οι κάτοικοι των νησιών.

Και μας αντάμειψαν με υψηλά ποσοστά στις εκλογές. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο είχαμε να διαχειριστούμε, το μεταναστευτικό, το αντιμετωπίσαμε με αποτελεσματικότητα, σε τέτοιο βαθμό που σήμερα πια να μην είναι ουσιαστικά πρόβλημα για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα τι σημαίνει αυτό για τη δική σας την καθημερινότητα. Ώστε να μπορούμε ακριβώς να εστιάσουμε στην υλοποίηση του οράματός μας για το πώς τα νησιά θα γίνουν πόλοι ανάπτυξης, πώς θα γίνουν πόλοι που θα προωθούν την κοινωνική συνοχή, με πολιτικές οι οποίες θα διαπερνούν όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης, με την κεντρική κατεύθυνση από το κράτος. Αλλά προφανώς πολιτικές οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν από την Περιφέρεια με τους σημαντικούς πόρους που αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και εξασφάλισε για την Περιφέρεια με ένα αυξημένο ΠΕΠ το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί ο επόμενος Περιφερειάρχης, πάντα σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού.

Κατά συνέπεια, εγώ προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα με την επιλογή μας, να στηρίξουμε τον Αλκιβιάδη για επόμενο Περιφερειάρχη. Θεωρώ ότι είναι η σωστή επιλογή, θα τον ακούσετε και στη συνέχεια.

Δεν σας είναι εξάλλου ένας άνθρωπος άγνωστος, νομίζω τον γνωρίζετε καλά και αυτοί που δεν τον γνωρίζουν ακόμα, ενδεχομένως θα τον γνωρίσουν καλύτερα από τώρα μέχρι τις εκλογές.

Θα έχεις, Αλκιβιάδη, τη στήριξή μας, τη στήριξη όλου του κόμματος. Αλλά, επαναλαμβάνω, είναι μία επιλογή που κατά βάθος πιστεύω ότι είναι η σωστή επιλογή για τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Έχοντας αποδείξει, ότι μπορείς να συνεργαστείς άριστα με την κεντρική κυβέρνηση, αλλά έχοντας και το δάχτυλό σου πάνω στο σφυγμό της κοινωνίας.

Διότι τα μικρά προβλήματα για εμάς, μπορεί να είναι πολύ μεγάλα για εσάς. Και ακριβώς εκεί είναι η σημασία ενός Περιφερειάρχη ο οποίος ξέρει να λύνει προβλήματα, ο οποίος δεν τα μεταθέτει στο μέλλον, ο οποίος ξέρει να προγραμματίζει, να συνεργάζεται και να υλοποιεί πολιτικές οι οποίες τελικά θα είναι προς όφελος όλων σας.

Με αυτή, λοιπόν, την προσέγγιση θα κινηθούμε συνολικά στις Περιφερειακές εκλογές. Το κόμμα έχει κάνει, πια, συνολικά και για τις 13 Περιφέρειες τις επιλογές του.

Θέλω να ευχαριστήσω και εκείνους τους εν ενεργεία Περιφερειάρχες τους οποίους το κόμμα επέλεξε τελικά να μην στηρίξει και να εξάρω την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισαν αυτή την κομματική επιλογή, δύσκολη ενδεχομένως για αυτούς, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω.

Έχουμε, λοιπόν, τώρα κλειδώσει τις υποψηφιότητές μας. Πάμε να δώσουμε τον αγώνα μας, έτσι ώστε αυτές οι 13 επιλογές να δικαιωθούν τελικά στην κάλπη. Να δικαιωθούν από εσάς ώστε να μπορούμε την επόμενη μέρα να πιάσουμε αμέσως δουλειά, να δουλέψουμε για το δικό σας το καλό, για το καλό των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Σας ευχαριστώ πολύ. Αλκιβιάδη, εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία."

