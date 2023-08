Κοινωνία

Κηφισός - Γέφυρα Πίνδου: Κλειστοί δρόμοι, λόγω έργων (εικόνες)

Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Δείτε τους δρόμους στους οποίους έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία.

Στο πλαίσιο του έργου «Άρση επικινδυνοτήτων σε δύο γέφυρες της Λ. Κηφισού (γέφυρα Ροσινιόλ και γέφυρα επί της οδού Πίνδου)» πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπως αναφέρει η Περιφέρεια Αττικής.

Σημειώνεται ότι «οι παρεμβάσεις για την εκτέλεση εργασιών άρσης επικινδυνοτήτων γίνονται επί της οδού Πίνδου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Λαυρίου έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Υψηλάντου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από χθες 01/08/ 2023και θα διαρκέσουν έως 10/08/2023, καθ’ όλο το 24ωρο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή είναι οι εξής:

Πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Πίνδου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Λαυρίου έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Υψηλάντου, χωρίς να περιλαμβάνονται οι παραπάνω συμβολές, περιοχής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, κατά το χρονικό διάστημα από 01/08/2023 έως 10/08/2023, καθ’ όλο το 24ωρο, για την εκτέλεση εργασιών άρσης επικινδυνοτήτων.

Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Κατεύθυνση προς Νέα Φιλαδέλφεια : Δεξιά Υψηλάντου - αριστερά Λ. Κατσώνη - αριστερά Βρυούλων - αριστερά Ανακούς και δεξιά Πίνδου.

: Δεξιά Υψηλάντου - αριστερά Λ. Κατσώνη - αριστερά Βρυούλων - αριστερά Ανακούς και δεξιά Πίνδου. Κατεύθυνση προς Αχαρναί: Δεξιά ή αριστερά Εφέσου, αριστερά επί της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως – δεξιά Φλαβιανών - αριστερά Μαιάνδρου - δεξιά Βρυούλων – δεξιά Λ.Κατσώνη - δεξιά Υψηλάντου.

Για τα οχήματα που βρίσκονται πέραν της οδού Εφέσου μέσω των κάθετων οδών στην Πίνδου στην τελική εκτροπή της κυκλοφορίας προ της ολικής κατάληψης της οδού Πίνδου: Αριστερά Λαυρίου - συνέχεια Σελευκείας - αριστερά στον παράδρομο της ΝΕΟΑΛ (Θεσσαλονίκης) - δεξιά Μαιάνδρου - δεξιά Βρυούλων - δεξιά Λ.Κατσώνη - δεξιά Υψηλάντου - αριστερά Πίνδου.

Η Περιφέρεια Αττικής ζητά την κατανόηση των οδηγών και συστήνει την ιδιαίτερη προσοχή τους, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του οχήματός τους με βάση τις επικρατούσες συνθήκες».

