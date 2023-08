Κοινωνία

Κολωνός: Η στιγμή που ο αστυνομικός πυροβολεί τον ληστή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρέ - καρέ η επίθεση του ληστή με μαχαίρι και η στιγμή που ο αστυνομικός τον πυροβολεί.

-

Ελεύθερος αφέθηκε χωρίς περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον ληστή τράπεζας στον Κολωνό την Τρίτη (3/8).

Ο αστυνομικός απολογήθηκε την Πέμπτη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας και παρουσιάζει η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλοκαίρι Μαζί', δείχνει τη στιγμή που ο ληστής δέχεται τον πυροβολισμό σε δρόμο του Κολωνού.

Στο βίντεο φαίνεται ο ληστής να κυνηγάει έναν από τους αστυνομικούς με μαχαίρι και λίγο πριν τον χτυπήσει, τότε ο αστυνομικός πυροβολεί σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Το χρονικό της συμπλοκής

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. "ενεργοποιήθηκε τις πρωινές ώρες σε κατάστημα τράπεζας στην περιοχή του Κολωνού το κουμπί πανικού για εν εξελίξει ληστεία.

Μόλις ο ληστής τράπηκε σε φυγή, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας και ο διευθυντής ασφαλείας της τράπεζας ακολούθησαν τον ύποπτο και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Έγινε καταδίωξη και εντόπισαν τον ύποπτο, όπου έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί και να τραυματίσει δύο αστυνομικούς «ένας εκ των οποίων έκανε, αμυνόμενος, χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού, τραυματίζοντας το δράστη».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο: Κάηκε ταβέρνα εθελοντή την ώρα που επιχειρούσε τα μέτωπα της φωτιάς

Κως: Έχτισαν το σπίτι τους με... αρχαία (εικόνες)

Κρήτη: Ναυτικός συνελήφθη κατηγορούμενος για βιασμό