Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ανοιχτοί για το κοινό δεκάδες φάροι της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε και σε ποιες περιοχές θα μπορεί το κοινό να επισκεφθεί φάρους.

-

Τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη συμβολή των φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και τη συνεισφορά των φαροφυλάκων στη λειτουργία του εν λόγω δικτύου, θα έχουν οι πολίτες στο πλαίσιο της επίσκεψής τους σε 29 φάρους της χώρας, την Κυριακή 20 Αυγούστου, με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Φάρων.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 20 Αυγούστου το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί, από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00, τους φάρους σε:

Αγ. Νικόλαο Κέας,

Ακρωτήρι Θήρας,

Αρκίτσα Φθιώτιδας,

Μουδάρι Κυθήρων,

Βρυσάκι Λαυρίου,

Γερόγομπο Κεφαλονιάς,

Γουρούνι Σκοπέλου,

Δρέπανο Χανίων,

Κασσάνδρα Χαλκιδικής,

Καστρί Οθωνών,

Σχινάρι Ζακύνθου,

Κρανάη Γυθείου,

Μεγάλο Έμβολο Θεσσαλονίκης,

Μελαγκάβι Λουτρακίου,

Πλάκα Λήμνου,

Κόρακα Πάρου,

Κοκκινόπουλο Ψαρών,

Αλεξανδρούπολη,

Ταίναρο Λακωνίας,

Κόπραινα Άρτας,

Κακή Κεφαλή Χαλκίδας,

Μονεμβασιά Λακωνίας,

Λάκκα Παξών,

Βασιλίνα Εύβοιας,

Πάππα Ικαρίας,

Σπαθί Σερίφου,

Δουκάτο Λευκάδας,

Κατάκολο Ηλείας και

Κόγχη Σαλαμίνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε μετά από καυγά με διανομέα

Φωτιά - Πορτογαλία: Εικόνες αποκάλυψης, τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφια - Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Γνωρίζαμε ότι έρχονται Κροάτες για επεισόδια (βίντεο)