ΗΠΑ – δολοφονία Φλόιντ: καταδικάστηκε άλλος ένας αστυνομικός

Τι ισχυρίστηκε στο πλαίσιο της απολογίας του και ποια η τύχη των υπολοίπων αστυνομικών του περιστατικού

Ο Του Τάο, ένας από τους πρώην αστυνομικούς της Μινεάπολις που ήταν παρόντες στον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση 57 μηνών για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Όπως είναι γνωστό, στις 25 Μαΐου 2020 ένας λευκός αστυνομικός, ο Ντέρεκ Σόβιν, έπνιξε τον 45χρονο Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ, αφού παρέμεινε γονατισμένος στον λαιμό του επί 9 λεπτά. Τα πλάνα από τον θάνατο του Φλόιντ, μέσα από το βίντεο που τράβηξε μια περαστική γυναίκα, προκάλεσαν αποτροπιασμό και τεράστιες διαδηλώσεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Ο δικαστής της κομητείας Χένεπιν της Μινεσότας, Πίτερ Κέιχιλ επέβαλε την ποινή στον Τάο, όπως μετέδωσε ένα τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο που συνεργάζεται με το Fox News. Τον Μάιο, ο Κέιχιλ βρήκε τον Τάο ένοχο για συνέργεια σε ανθρωποκτονία για τον ρόλο του στο θάνατο του Φλόιντ.

Ο Του Τάο ανέλαβε να κρατήσει σε απόσταση τους περαστικούς που θορυβήθηκαν από τη σκηνή και προσπάθησαν να παρέμβουν όσο ο 45χρονος Φλόιντ ψυχορραγούσε πεσμένος στην άσφαλτο. Οι τέσσερις αστυνομικοί είχαν πάει στο σημείο για να συλλάβουν τον Φλόιντ με την υποψία ότι έδωσε ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων σε ένα κοντινό κατάστημα.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Μινεσότα, Κιθ Έλισον και άλλοι εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση είχαν ζητήσει από τον δικαστή να καταδικάσει τον Τάο σε φυλάκιση 51 μηνών.

Οι δικηγόροι του Τάο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο, μετά την ανακοίνωση της ποινής.

Ο Σόβιν κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 22,5 ετών. Πέρυσι του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 21 ετών για παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων του Φλόιντ.

Οι άλλοι δύο αστυνομικοί, ο Τόμας Λέιν και ο Αλεξάντερ Κουένγκ, που κρατούσαν τον Φλόιντ ενώ ο Σόβιν παρέμενε γονατισμένος πάνω στον λαιμό του, δήλωσαν ένοχοι πέρσι σε πολιτειακό δικαστήριο για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Ο Λέιν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3,5 ετών, ενώ ο Κουένγκ σε 3 χρόνια. Σε ομοσπονδιακή δίκη πέρυσι, ο Κουένγκ και ο Λέιν κρίθηκαν επίσης ένοχοι για παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων του Φλόιντ.





