Κοινωνία

Ναυπηγεία Ελευσίνας – Εργατικό ατύχημα: Έπεσε από αμπάρι ύψους 15 μέτρων

Ο εργαζόμενος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε σοβαρή κατάσταση, μετά τον απεγκλωβισμό του.

Βαριά τραυματισμένος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας άνδρας στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση του από αμπάρι.

Ο άνδρας φέρεται να έπεσε από ύψος 15 μέτρων και να εγκλωβίστηκε στο αμπάρι πλοίου στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Για τη διάσωση του βαριά τραυματισμένου στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής με 12 άνδρες, τους οποίους συνέδραμε η 1η ΕΜΑΚ.

Μετά τον απεγκλωβισμό, τον άτυχο άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

