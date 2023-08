Κοινωνία

Φωτιά στον Μαραθώνα - Σηκώθηκαν εναέρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά καίει σε σημείο που υπάρχουν σπίτια. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική.

-

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στον Μαραθώνα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Ριζάρη.

Στο σημείο, έχουν σπεύσει 29 πυροσβέστες με 8 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται.

Μάλιστα, στις 15.35 εστάλη μήνυμα από το 112 για προληπτική εκκένωση των οικισμών Παλιούρι και Ριζάρη προς παραλία και κέντρο Μαραθώνα.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Παλιούρι & #Ριζάρη απομακρυνθείτε προς παραλία και κέντρο #Μαραθώνα



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2023

Πηγή φωτό: irafina.gr

Ειδήσεις σήμερα

Ντέμι Μουρ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Έκρηξη βόμβας στον Ασπρόπυργο - Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στην Πόκροβσκ (εικόνες)