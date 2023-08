Κόσμος

Γαλλία: Πολύνεκρη φωτιά σε παραθεριστική κατοικία που φιλοξενούσε ΑμεΑ

Η κατοικία στην πόλη Βιντσενέμ, περίπου 70 χιλιόμετρα νότια του Στρασβούργου, είχε ενοικιαστεί για το καλοκαίρι από φιλανθρωπική οργάνωση.

Εννέα πτώματα βρέθηκαν στα αποκαΐδια παραθεριστικής κατοικίας για άτομα με αναπηρίες όπου εκδηλώθηκε φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην ανατολική Γαλλία, δήλωσε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης.

Άλλοι δύο άνθρωποι αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι και αυτοί νεκροί. "Αναζητούμε τα πτώματα των ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να εγκαταλείψουν το κτίριο", δήλωσε ο αντιπύραρχος Φιλίπ Οϊγιέ, ο οποίος ηγήθηκε των επιχειρήσεων διάσωσης. "Εννέα πτώματα έχουν εντοπιστεί, δύο δεν μπορούν να εντοπιστούν για την ώρα".

Η φωτιά ξέσπασε στις 06:30 (07:30 ώρα Ελλάδας) και κατέκαψε γρήγορα το κτίριο, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα που οι άνθρωποι κοιμόντουσαν, δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Βιντσενέμ, ο Ντανιέλ Λερουά, στο BFM TV.

Δεκαεπτά άνθρωποι απομακρύνθηκαν, ένας από αυτούς διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ανέφερε η τοπική νομαρχία. Είπε ακόμη πως οι αγνοούμενοι είναι από μια ομάδα ανθρώπων από το Νανσί, μια πόλη που βρίσκεται σε απόσταση δύο ωρών με το αυτοκίνητο.

O Λερουά δήλωσε στο BFM πως οι αγνοούμενοι ήταν πιθανόν από 25 έως 50 ετών. Το France 3 είχε μεταδώσει νωρίτερα πως αγνοούνταν η τύχη δέκα ενηλίκων με αναπηρίες και ενός μέλους της φιλανθρωπικής οργάνωσης.

Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν δήλωσε πως κατευθύνεται στο σημείο. "Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τα αγαπημένα τους πρόσωπα", ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για "τραγωδία".

