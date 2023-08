Αθλητικά

Τορόντο – Σάκκαρη: Αποκλεισμός… με το καλημέρα

Με πολλά προβλήματα στο σερβίς της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ηττήθηκε από την Αμερικανίδα, Ντάνιελ Κόλινς, η οποία βρίσκεται στο Νο 49 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Μαρία Σάκκαρη «έπεσε θύμα» έκπληξης στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στο Μόντρεαλ, καθώς ηττήθηκε 2-0 από την Αμερικανίδα, Ντάνιελ Κόλινς, η οποία βρίσκεται στο Νο 49 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο αγώνας ήταν η... επιτομή των χαμένων σερβίς, με την Κόλινς να πετυχαίνει στο πρώτο σετ τρία breaks και την Σάκκαρη δύο. Μετά από 48 λεπτά αγώνα, η 29χρονη Αμερικανίδα επικράτησε με 6-4.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα της αναμέτρησης, όχι μόνο δεν άλλαξε, αλλά τα χαμένα σερβίς ήταν στην... ημερησία διάταξη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 8 του κόσμου, έκανε δύο breaks, αλλά δέχθηκε τέσσερα (!), με αποτέλεσμα η Κόλινς να φθάσει άνετα στην νίκη με 6-2, μετά από 39 λεπτά.

