Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει την αποκλειστική του συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Φίλη

Ο Αναλυτής Διεθνών Θεμάτων του ΑΝΤ1 θα συνεχίσει, με τη βαρύτητα και τις γνώσεις του, να παρουσιάζει ενδελεχώς το διεθνές γίγνεσθαι.

Σε μια περίοδο που η διεθνής επικαιρότητα κατέχει σημαντική θέση στην καθημερινή ειδησεογραφία, ο ΑΝΤ1 ανανεώνει την αποκλειστική του συνεργασία με τον έγκριτο διεθνολόγο Κωνσταντίνο Φίλη, έναν επιστήμονα που μελετά σε βάθος τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Ο Αναλυτής Διεθνών Θεμάτων του ΑΝΤ1 θα συνεχίσει, με τη βαρύτητα και τις γνώσεις του, να παρουσιάζει ενδελεχώς το διεθνές γίγνεσθαι, μέσα από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, καθώς και μέσα από όλες τις ενημερωτικές εκπομπές του καναλιού.

Τέλος, η σειρά των εκπομπών του «Η Ελλάδα Στον Κόσμο(της)», που αναλύει και καταγράφει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνει την πολυπλοκότητα των διεθνών γεωπολιτικών σχέσεων, θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο ANT1+.

