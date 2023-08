Αθλητικά

Τσιτσιπάς: η θέση του στην παγκόσμια κατάταξη

Σε ποια θέση της λίστας του WTA βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στην 4η της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η WTA. Ο Ελληνας πρωταθλητής έχει διαφορά 300 βαθμών από τον Νορβηγό, Χόλγκερ Ρούνε, ενώ στην 6η θέση ανέβηκε ο Ιταλός, Γιανίκ Σίνερ, μετά την κατάκτηση του τουρνουά στο Τορόντο.

Στο άτυπο «βάθρο» δεν άλλαξε κάτι, καθώς οι Αλκαράθ, Τζόκοβιτς και Μεντβέντεφ, συγκροτούν την τριάδα της κορυφής, ενώ η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 9.395 βαθμοί

2. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 8.795

3. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 6.530

4. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 5.090

5. Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 4.790

6. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 4.725

7. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 4.715

8. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.595

9. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.605

10. Φράνσις Τιαφόε (ΗΠΑ) 3.050

