Δεκαπενταύγουστος- Μητσοτάκης από Τήνο: Έχουμε κάθε λόγο να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την κόρη του Δανάη, ακολούθησε την λιτανεία της ιερής εικόνας της Παναγίας

Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε από την Τήνο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση των εορτασμών για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με το καθιερωμένο μήνυμά του έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι ταυτισμένος με την ελπίδα και την αισιοδοξία. Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον παρά τις δυσκολίες, η χώρα έχει ξεπεράσε μια υπερδεκαετή κρίση και μπορεί να ατενίζει το μέλλον με ελπίδα, που είναι συνυφασμένη με τη σημερινή ημέρα».

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις λέγοντας: «Σήμερα η σκέψη όλων των Ελλήνων είναι στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, σε όλους αυτούς που φροντίζουν ώστε όλοι εμείς να είμαστε ασφαλείς, που δίνουν τη ζωή τους στη μάχη με την πύρινη λαίλαπα».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «ήθελα ειδικά σήμερα να βρεθώ στην Τήνο 200 χρόνια μετά την εύρεση της θαυματουργής εικόνας», ενώ ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του ευχήθηκε «σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες όπως στη σύζυγό μου που γιορτάζει και αυτή, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε κάθε Έλληνα όπο και αν βρίσκεται. Σήμερα γιορτάζει όλος ο Ελληνισμός και όλη η Ορθοδοξία».

Ο πρωθυπουργός έκανε ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού «Έλλη» που τορπίλισαν πριν από 83 χρόνια ιταλικά υποβρύχια, όταν στις 15 Αυγούστου 1940 το χτύπησαν παίρνοντας στον υγρό τάφο του Αιγαίου αξιωματικούς και ναύτες. Επίσης, έγινε κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της «Έλλης» από τον Δήμο Τήνου και τιμητικοί κανονιοβολισμοί στο «Κανονάκι της Έλλης».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την κόρη του Δανάη, ακολούθησε την λιτανεία της ιερής εικόνας της Παναγίας μαζί με τους μητροπολίτες Σύρου - Τήνου Δορώθεο, Σερβίων και Κοζάνης Παύλο, Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγο, Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριο.

Στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις εκδηλώσεις για την επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη» παραβρέθηκαν εκτός από τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωσταντίνο Φλώρο. Μαζί με τον πρωθυπουργό βρίσκεται και η κόρη του Δάφνη.

