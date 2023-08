Κοινωνία

Δεκαπενταύγουστος - Παναγία Σουμελά: Με κατάνυξη το ιερό προσκύνημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ευλάβεια και κατάνυξη πραγματοποιήθηκε και φέτος το ιερό προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά, στα υψώματα του Βερμίου, στην Καστανιά Ημαθίας.

-

Με κατάνυξη και τη συμμετοχή πλήθους πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό γιορτάζεται και φέτος ο Δεκαπενταύγουστος στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 5 τα ξημερώματα με Θεία Λειτουργία στον Μικρό Ιερό Ναό και Θεία Κοινωνία προσκυνητών.

Ακολούθησαν ο ‘Ορθρος και Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, τελέστηκαν η έξοδος των ιερών εικόνων, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης, τη Βουλή ο βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος, ενώ μεταξύ άλλων παρέστησαν οι βουλευτές της ΝΔ, Κώστας Γκιουλέκας και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Θανάσης Γλαβίνας, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.

«Με αίσθημα κατάνυξης βρισκόμαστε εδώ, στην κοιτίδα του ποντιακού ελληνισμού, να τιμήσουμε ευλαβικά αυτή τη μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας. Μια γιορτή που όλοι οι Έλληνες με σεμνότητα γιορτάζουν αλλά και με τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στη Μεγαλόχαρη. Εδώ, από την καρδιά της Μακεδονίας, στέλνουμε ένα μήνυμα ενότητας κι αγάπης στον απανταχού Ελληνισμό. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες και με την ελπίδα η ευχή της Προσφυγομάνας Παναγίας του τόπου να μας οδηγεί στα δύσκολα μονοπάτια που έχει η χώρα μας, οι Έλληνες, στο δρόμο προς το μέλλον και στο περάσμα στην ιστορία» δήλωσε ο υφυπουργός κ.Σταμενίτης.

Ο περιφερειάρχης κ.Τζιτζικώστας, δίνοντας τις ευχές του, υπογράμμισε από την πλευρά του: «Η Παναγία Σουμελά δεν είναι κέντρο αναφοράς μόνο της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά όλου του Ποντιακού Ελληνισμού και συνολικά της Ορθοδοξίας. Η σημερινή μέρα γίνεται ακόμη πιο σημαντική εάν αναλογιστεί κανείς ότι 13 χρόνια τώρα χτυπάει η καμπάνα της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα. Εμείς, όλοι μαζί, ενωμένοι στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όταν ο Ελληνισμός είναι ενωμένος, όταν είμαστε προσηλωμένοι στους στόχους που θέτουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Δεν έχουμε κανένα εμπόδιο και καμία δυσκολία η οποία να μπορεί να μας κάμψει. Και πετυχαίνουμε πάντα τους στόχους μας».

Ο κ.Ζέρβας ανέφερε πως «αυτή τη μεγάλη μέρα της Χριστιανοσύνης, εδώ και πολλά χρόνια έρχομαι να προσκυνήσω στην Παναγία Σουμελά. ‘Εχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, αυτόν της μακρόχρονης παράδοσης της Χριστιανοσύνης των Ποντίων σε ένα τόσο πολύτιμο κομμάτι του ελληνισμού που χάθηκε. Σ’ ένα κομμάτι του ελληνισμού που ήρθε κατατρεγμένο και βρίσκεται στη φιλόξενη γη της Μακεδονίας».

Σε δηλώσεις του για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου ο κ.Γκιουλέκας ευχήθηκε «χρόνια πολλά» προσθέτοντας: «Μεγάλη γιορτή σήμερα, η Παναγιά να σκεπάζει, να φυλάγει και να προστατεύει την πατρίδα μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

Στο Βέρμιο έδωσαν, επίσης, το «παρών» μέλη χορευτικών συλλόγων τιμώντας την Παναγία των Ποντίων με τις παραδοσιακές τους φορεσιές. Οι πιστοί θα συνεχίσουν το προσκύνημα της εικόνας της Παναγίας Σουμελά, που αποτελεί σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού και των αγίων εικόνων, ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός μεθέορτος εσπερινός.

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)