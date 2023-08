Κόσμος

Ιράν - Μαχσά Αμινί: Συνελήφθη ξανά η δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον πατέρα της

Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν ξανά προχθές Δευτέρα τη δημοσιογράφο που είχε πάρει συνέντευξη από τον πατέρα της Μαχσά Αμινί –ο θάνατος της οποίας στα χέρια της αστυνομίας ηθών τον Σεπτέμβριο του 2022 προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων που καταπνίγηκαν στο αίμα στην Ισλαμική Δημοκρατία–, μια ημέρα αφού αφέθηκε ελεύθερη, ανακοίνωσε χθες Τρίτη μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ.

Η Ναζιλά Μαρουφιάν βγήκε από τη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης την Κυριακή. Μεταφόρτωσε φωτογραφία της, χωρίς μαντίλα, αψηφώντας τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα για τις γυναίκες στη χώρα, σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εικονίζεται με ένα μπουκέτο λουλούδια στο αριστερό χέρι και το δεξιό υψωμένο, με δυο δάχτυλα να σχηματίζουν το σήμα της νίκης.

«Μην ανέχεστε τη σκλαβιά», ήταν η προτροπή της μέσω X (του πρώην Twitter) και Instagram κάτω από τη φωτογραφία. Η δημοσιογράφος τέθηκε ξανά υπό κράτηση και μετήχθη στη διαβόητη φυλακή γυναικών Καρτσάκ, όπου οι συνθήκες κράτησης καταγγέλλονται συχνά, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA). Η οργάνωση πρόσθεσε πως τη νέα σύλληψη επιβεβαίωσε «αξιόπιστη» πηγή προσκείμενη στην οικογένειά της, με την οποία επικοινώνησε.

Η δημοσιογράφος, 23 ετών, σύμφωνα με περσικά ΜΜΕ, δημοσίευσε τον Οκτώβριο στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Mostaghel Online συνέντευξη που πήρε από τον Αμζάντ Αμινί, τον πατέρα της Μαχσά Αμινί. Ο κ. Αμινί κατηγορούσε στη συνέντευξη αυτή τις αρχές πως είπαν ψέματα για τις περιστάσεις του θανάτου της κόρης του· οι αρχές είχαν ανακοινώσει τότε πως η νέα πέθανε εξαιτίας προβλήματος υγείας. Η οικογένεια και ακτιβιστές αντίθετα τόνιζαν πως υπέστη χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Η Ναζιλά Μαρουφιάν, με έδρα την Τεχεράνη αλλά καταγωγή από τη Σακέζ, την πόλη όπου γεννήθηκε η Μαχσά Αμινί, στην επαρχία του Κουρδιστάν, συνελήφθη αρχικά τέλη Οκτωβρίου. Αφέθηκε ελεύθερη, όμως τον Ιανουάριο ανακοίνωσε πως καταδικάστηκε να εκτίσει δυο χρόνια φυλάκιση με πενταετή αναστολή για «προπαγάνδα εναντίον του συστήματος» και «διασπορά ψευδών ειδήσεων».

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η νεαρή είχε οδηγηθεί ξανά στις αρχές Ιουλίου στη φυλακή Εβίν. Συγγενείς της ανέφεραν πως είχε διακομιστεί πρόσφατα σε νοσοκομείο και εξέφραζαν ανησυχία για την υγεία της. Μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, η Ναζιλά Μαρουφιάν ανέφερε πως παρουσίασε καρδιακά προβλήματα, αλλά είναι «καλά».

Αν και δεν δόθηκε καμιά εξήγηση για τη νέα σύλληψή της, η υπόθεση της κυρίας Μαρουφιάν θυμίζει την περίπτωση της ιρανής ακτιβίστριας και δημοσιογράφου Σεπιντέ Γολιάν, η οποία συνελήφθη τον Μάρτιο, μερικές ώρες αφού είχε βγει από τη φυλακή με ακάλυπτο το κεφάλι και φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ.

Άλλες δυο δημοσιογράφοι που συνέβαλαν στη κάλυψη της υπόθεσης Αμινί έχουν φυλακιστεί στην Εβίν αφότου συνελήφθησαν τον Σεπτέμβριο. Δικάζονται το τρέχον διάστημα διότι φέρονται να έθεσαν σε κίνδυνο «την εθνική ασφάλεια», κατηγορία που αρνούνται.

