Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο (χάρτης)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο χάρτης με τις περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς το Σάββατο.

-

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για αύριο, Σάββατο 19 Αυγούστου, στον Έβρο και τη Σαμοθράκη, ενώ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) προβλέπεται για αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε μερική επιφυλακή στην ΠΕ Έβρου, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για τη συγκεκριμένη περιοχή, εφαρμόζεται το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμοι, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται και πάλι έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν αγροτικές εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά και να επικοινωνούν αμέσως με το 199 σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία - Νέα Φιλαδέλφεια: Ένταλμα για οπαδό του Παναθηναϊκού

Μακρή: Τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς κενά

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)