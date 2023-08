Κοινωνία

Φαρμακονήσι: Επιχείρηση διάσωσης 24 μεταναστών μέσα ακυβέρνητη λέμβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εντοπίστηκαν οι μετανάστες. Διενεργείται προανάκριση από το Λιμενικό.

-

(εικόνα αρχείου)



Στον εντοπισμό και τη διάσωση είκοσι τεσσάρων (24) μεταναστών προέβησαν πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στη θαλάσσια περιοχή νότια ν. Φαρμακονησίου.

Ειδικότερα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή, εντόπισε πνευστή ακυβέρνητη λέμβο, στην οποία υπήρχε εισροή υδάτων, με επιβαίνοντες τους εν λόγω αλλοδαπούς.

Άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία περισυλλογής των 24 συνολικά ατόμων, οι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη ν. Λέρο και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) Λέρου. Προανάκριση διενεργείται από την Λιμενική Αρχή Λέρου, ενώ η ανωτέρω λέμβος βυθίστηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάρος: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος σέρφερ

Εύβοια: Γιος προσπάθησε να σκοτώσει τον πατέρα του

Ιταλία: Νεκρό 8χρονο παιδί - Το “ρούφηξε” αντλία πισίνας