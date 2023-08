Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ανοιχτοί για το κοινό 29 φάροι την Κυριακή

Η λίστα με τους 29 φάρους που μπορεί ο κόσμος να επισκεφτεί την Κυριακή.

Ανοικτοί θα είναι αύριο 29 φάροι της χώρας με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Φάρων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν για τη συμβολή τους στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως πολιτιστική κληρονομιά καθώς και για την συνεισφορά των φαροφυλάκων στην λειτουργία του εν λόγω δικτύου.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 20 Αυγούστου, το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί από τις 10.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και από τις 17:00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ. τους φάρους σε:

Αγ. Νικόλαο - Κέα

Ακρωτήρι - Θήρα

Αρκίτσα - Φθιώτιδα

Μουδάρι - Κύθηρα

Βρυσάκι - Λαύριο

Γερόγομπος - Κεφαλονιά

Γουρούνι - Σκόπελος

Δρέπανο - Χανίων

Κασσάνδρα - Χαλκιδικής

Καστρί - Οθωνοί

Σχινάρι - Ζάκυνθος

Κρανάη - Γύθειο

Μεγάλο Έμβολο - Θεσσαλονίκη

Μελαγκάβι - Λουτράκι

Πλάκα - Λήμνος

Κόρακα - Πάρου

Κοκκινόπουλο - Ψαρά

Αλεξανδρούπολη - Αλεξανδρούπολη

Ταίναρο - Λακωνία

Κόπραινα - 'Αρτα

Κακή Κεφαλή - Χαλκίδα

Μονεμβασιά - Λακωνία

Λάκκα - Παξοί

Βασιλίνα -Ευβοία

Πάππα - Ικαρία

Σπαθί - Σέριφος

Δουκάτο - Λευκάδα

Κατάκολο - Ηλεία και

Κόγχη - Σαλαμίνα.

