Κοινωνία

Πειραιάς: Τον έπιασαν στο λιμάνι με αεροβόλο και βρήκαν στο σπίτι του ναρκωτικά και λαθραία

Από ακατέργαστη κάνναβη, έως και λαθραία ποτά και τσιγάρα είχε σε σπίτι και κατάστημα, ο 54χρονος. Όλα ξεκίνησαν από ένα αεροβόλο όπλο στη βαλίτσα του σε κρουαζιερόπλοιο.

Στη σύλληψη ενός 54χρονου Έλληνα προέβησαν πρωινές ώρες χθες Σάββατο 19 Αυγούστου, στελέχη του γραφείου ασφάλειας τα Λιμενικής Αρχής Πειραιά, για παράβαση των νόμων 4678/2020 «περί όπλων», 2960/01 «εθνικός τελωνειακός κώδικας» και 4139/13 «περί ναρκωτικών».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το λιμενικό Σώμα:

Συγκεκριμένα, κατά την αποβίβαση του 54χρονου από κρουαζιερόπλοιο στην αίθουσα αφίξεων, στον επιβατικό σταθμό ¨ΜΙΑΟΥΛΗ¨ και κατόπιν ελέγχου των αποσκευών (X-RAY) από στέλεχος του Τελωνείου, εντοπίστηκε ο ανωτέρω να κατέχει εντός της βαλίτσας του ένα (01) αεροβόλο όπλο.

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του 54χρονου, από τα εν λόγω στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ¨ΚΕΛΥ¨, όπου βρέθηκαν τα κάτωθι:

ένα (01) κυτίο που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 20γρ.,

μια (01) πλαστική συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 02γρ. και

το χρηματικό ποσό των 10.000€.

Σε περαιτέρω έλεγχο στο κατάστημα του 54χρονου εντοπίστηκαν τα παρακάτω:

συνολικά 267 πακέτα τσιγάρα, διαφόρων επωνυμιών, των είκοσι (20) σιγαρέτων έκαστο χωρίς να φέρουν ειδική ταινία ασφάλειας-γνησιότητας,

συνολικά 23 συσκευασίες καπνού, διαφόρων επωνυμιών, βάρους 50γρ. έκαστη χωρίς να φέρουν ειδική ταινία ασφάλειας-γνησιότητας και

συνολικά 25 φιάλες ουίσκι, διαφόρων επωνυμιών, πιθανόν παραποιημένες των 700ml έκαστη.

