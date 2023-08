Πολιτική

“Η Κύπρος είναι τουρκική”, λέει ο Μπαχτσελί…αλά Κεμάλ (βίντεο)

Η νέα προκλητική εμφάνιση του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν και το μήνυμα που στέλνει «αντιγράφοντας» τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Σε νέα προκλητική δήλωσε μέσω social media προχώρησε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αναρτώντας ένα βίντεο.

Επιχειρώντας να στείλει ένα «ιστορικό μήνυμα» ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, εμφανίστηκε να περπατά στο γραφείο του, φορώντας μπότες, ενώ ακούγεται το τουρκικό τραγούδι «Μην κλαις αγάπη μου», με το βίντεο να συνοδεύεται από τη φράση «η Κύπρος είναι τουρκική».

Προηγουμένως ο Μπαχτσελί είχε αναφερθεί στο περιστατικό στη Νεκρή Ζώνη, λέγοντας πως οι Τουρκοκύπριοι «έδωσαν στα μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ την απάντηση που τους άξιζε και εξάλειψε τις απερίσκεπτες προσπάθειες παρεμπόδισης του έργου της. Έχει δίκιο, οι παρεμβάσεις στην περιοχή είναι σωστές και έχει την πλήρη υποστήριξή μας».

Η εμφάνισή του με τις μπότες παραπέμπει στον Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος φέρεται να είχε πρωταγωνιστήσει σε επεισόδιο με Ιταλό αξιωματούχο, κατά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης, οπότε και ο Ιταλός πρέσβης στην Άγκυρα είχε ζητήσει να συναντηθεί με τον Ατατούρκ, με τον Τούρκο ηγέτη να δέχεται να κάνει το ραντεβού μαζί του.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Ιταλός ζήτησε από την Τουρκία την παραχώρηση της Αττάλειας και της Ρόδου. Τότε, ο Ατατούρκ πήγε στο διπλανό δωμάτιο, φόρεσε τα στρατιωτικά του ρούχα και τις μαύρες μπότες και επέστρεψε στη συνάντηση.

Η εξέλιξη αυτή «τρόμαξε», σύμφωνα με τους Τούρκους, τον Ιταλό, ο οποίος αποχώρησε άπραγος.

