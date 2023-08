Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές: Ο απολογισμός του 24ώρου από την Πυροσβεστική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο απολογισμός του 24ώρου και οι κίνδυνοι για τη Δευτέρα. Σε πλήρη επιφυλακή οι Αρχές.

-

Σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Αττικής και στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αργολίδας, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ταυτόχρονα, για τις περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο», εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Από το Π.Σ. παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Όσον αφορά στην μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Σάββατο 19 Αυγούστου 2023 στην περιοχή Μελία Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 198 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 59 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούν 16 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ε.Σ. και των Ο.Τ.Α.

Λόγω των διαστάσεων που έλαβε η πυρκαγιά έχουν εκδοθεί από χθες συνολικά εννέα (9) μηνύματα από το 112 εκ των οποίων τα τέσσερα (4) σήμερα. Το πρώτο στις 12:40 για την ενημέρωση των κατοίκων της Αλεξανδρούπολης για την προστασία τους από τους αναδυόμενους καπνούς, το δεύτερο στις 13:43 για την απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Μοναστήρι και Δορίσκος προς Φέρρες, το τρίτο στις 13:55 για την απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Αμφιτρίτη και Μαΐστρου προς Αλεξανδρούπολη και το τέταρτο στις 15:25 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού 'Αβαντος προς Αλεξανδρούπολη.

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο, από ώρα 18:00 της 19-08-2023 έως 18:00 της 20-08-2023 εκδηλώθηκαν 53 δασικές πυρκαγιές.

Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ανοιχτοί για το κοινό 29 φάροι την Κυριακή

Ναύπακτος: Νεκρό βρέθηκε το ζευγάρι ηλικιωμένων μετά τη φωτιά στο σπίτι τους

Σαλαμίνα: Μικρός καρχαρίας “όργωσε” τα νερά (βίντεο)