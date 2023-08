Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης: Συλλήψεις οπαδών πριν το ματς (εικόνες)

Αυστηροί έλεγχοι έγιναν από αστυνομικούς σε όλους όσοι ήθελαν να μπουν στο γήπεδο της Τούμπας για το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος της Super League.

Σε πέντε συλλήψεις έξω από το γήπεδο της Τούμπας προχώρησαν οι αστυνομικοί, σε ελέγχους που έγιναν πριν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης, για την πρώτη αγωνιστική της Super League

Οι δύο συλλήψεις αφορούν σε παράβαση του νόμου περί όπλων, οι δύο σε παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και η μία για παράβαση νόμου περί φωτοβολίδων-πυροτεχνημάτων

Πηγή εικόνων: Ελληνική Αστυνομία

