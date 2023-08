Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων

Τον ομόλογό της από το Μαυροβούνιο υποδέχθηκε η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

«Η ευρύτερη περιοχή μας, μετά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις και για αυτό είναι πολύ σημαντική η συνεργασία και ο συντονισμός σε διμερές αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στον διάλογο που είχε με τον Πρόεδρο του Μαυροβουνίου Γιακόβ Μιλάτοβιτς κατά τη σημερινή τους συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο. Η κα Σακελλαροπούλου στάθηκε στους παραδοσιακά «στενούς δεσμούς φιλίας» που συνδέουν τις δύο χώρες εκφράζοντας την ελπίδα η σημερινή συνάντηση να συμβάλλει στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων των δυο χωρών. Παράλληλα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την χώρα μας «για την αμέριστη υποστήριξή της στην πορεία μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να πιστεύω ότι το Μαυροβούνιο, μια ανεπτυγμένη χώρα, θα πετύχει αυτό τον στόχο στο άμεσο μέλλον» όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μιλάτοβιτς ανέφερε ακόμη ότι οι δυο χώρες έχουν ισχυρές πολιτικές σχέσεις, αλλά όπως συμπλήρωσε «η επιθυμία μου είναι να ενδυναμώσουμε και τις οικονομικές σχέσεις. Γι’ αυτό λοιπόν και ανέλαβα την πρωτοβουλία για την υπογραφή σειράς πρωτοκόλλων συνεργασίας όσον αφορά τον οικονομικό τομέα».

Ο διάλογος της Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Μαυροβουνίου:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα, κύριε Πρόεδρε, και στο Προεδρικό Μέγαρο. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Οι χώρες μας, οι λαοί μας, συνδέονται παραδοσιακά με στενούς δεσμούς φιλίας και ελπίζω ότι κάθε συνάντηση, όπως η σημερινή, συμβάλλει στην ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων.

Η ευρύτερη περιοχή μας, μετά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις και για αυτό είναι πολύ σημαντική η συνεργασία και ο συντονισμός σε διμερές αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Όπως προκύπτει άλλωστε και από την αφορμή για την σημερινή μας συνάντηση, την έλευσή σας εδώ στην Αθήνα για το άτυπο δείπνο στο οποίο παραστήκατε, η Ελλάδα αποβλέπει πάντοτε και στηρίζει από την πρώτη στιγμή την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων. Επιθυμία μας είναι να έχουμε άριστες σχέσεις με όλους τους βαλκάνιους γείτονές μας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι συμμεριζόμαστε τις ίδιες αξίες, τις ευρωπαϊκές αξίες, τη δημοκρατία, την προστασία των δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου.

Θα ήθελα, επίσης, να σας συγχαρώ και για τη δέσμευση του Μαυροβουνίου για την ευρωαατλαντική του πορεία και ολοκλήρωση. Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε σε όλα τα επίπεδα στην προσπάθεια αυτή. Και πάλι καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε.

JAKOV MILATOVIC: Πραγματικά χαίρομαι ιδιαιτέρως που βρίσκομαι σήμερα στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι η δεύτερη πρωτεύουσα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τις Βρυξέλλες, που επισκέπτομαι από τότε που ανέλαβα τα νέα μου καθήκοντα. Έχοντας συναντήσει τόσο εσάς, όσο και τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη, μπορώ να απευθύνω ένα σαφέστατο μήνυμα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα φίλη του Μαυροβουνίου.

Στο Μαυροβούνιο τα τελευταία τρία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες πολιτικές αλλαγές. Το Μαυροβούνιο έγινε πραγματικά μια δημοκρατική κοινωνία, η οποία σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες και επιθυμεί το συντομότερο δυνατόν να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω την Ελλάδα για την αμέριστη υποστήριξή της στην πορεία μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να πιστεύω ότι το Μαυροβούνιο, μια ανεπτυγμένη χώρα, θα πετύχει αυτό τον στόχο στο άμεσο μέλλον.

Η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο έχουν ισχυρές πολιτικές σχέσεις, αλλά η επιθυμία μου είναι να ενδυναμώσουμε και τις οικονομικές σχέσεις. Γι’ αυτό λοιπόν και ανέλαβα την πρωτοβουλία για την υπογραφή σειράς πρωτοκόλλων συνεργασίας όσον αφορά τον οικονομικό τομέα και πιστεύω ότι μετά τον σχηματισμό της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου, κάτι που θα γίνει πολύ σύντομα, αυτό θα αποτελέσει μια πολύ καλή βάση, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην υπογραφή μιας σειράς οικονομικών συμφωνιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορούμε να επιτύχουμε την αύξηση των οικονομικών συναλλαγών Ελλάδας και Μαυροβουνίου, καθώς και τις επενδύσεις του Μαυροβουνίου στην Ελλάδα και της Ελλάδας στο Μαυροβούνιο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.

