Δυτικά Βαλκάνια: “Καρφιά” Ράμα κατά Μητσοτάκη για το δείπνο στο Μαξίμου

Δηκτικά σχόλια απο τον Πρωθθυπουργό της Αλβανίας σε βάρος του Έλληνα Πρωθυπουργού, με αφορμή την μη πρόσκληση του στο δείπνο με τους ηγέτες της ΕΕ.

Την απουσία του από το δείπνο του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, στην Αθήνα σχολίασε ο Αλβανός πρωθυπουργός κ. Εντι Ράμα με ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

«Ο λόγος, είναι απλός, δεν θέλησα να ανησυχήσω τον οικοδεσπότη και τους προσκεκλημένους του αυξάνοντας το θόρυβο πριν οι καλοί μου φίλοι, συγκεντρωμένοι στην Αθήνα ολοκληρώσουν το έργο τους», ανέφερε και πρόσθεσε: «Καλύτερα να μη ήμουν στο δείπνο που αξιοποιήθηκε για να αποσταλεί στην Αλβανία ένα αντιφατικό μήνυμα σε σχέση με την ιδιαίτερα φιλόδοξη προσδοκία της πρωτοβουλίας αυτής και ελπίζω ότι το ατυχές αυτό γεγονός να μη μπέρδεψε τους αξιότιμους προσκεκλημένους».

Υπενθύμισε ταυτόχρονα ότι τον προσεχή Οκτώβρη η Αλβανία θα ηγηθεί της Συνόδου της Διαδικασίας του Βερολίνου, στα Τίρανα. «Φυσιολογικά ο αγαπημένος φίλος μου και ο αξιοσέβαστος ομόλογός μου στην Αθήνα θα είναι προσκεκλημένος να μετάσχει και δε θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ να απαντούσα ανάμεσα στα δόντια, καλώντας στη θέση του την Ελληνίδα Πρόεδρο».

Άφησε, τέλος, να εννοηθεί ότι η άρνηση του κ. Μητσοτάκη να τον παρακάμψει από την άτυπη σύνοδο της Αθήνας, ήταν αποτέλεσμα πιέσεων από τρίτους”.

