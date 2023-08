Κόσμος

Καλιφόρνια: Άγριο πιστολίδι με νεκρούς σε μπαρ με μοτοσικλετιστές (εικόνες)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον 2 νεκροί και διψήφιος αριθμός τραυματιών.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες και δύο σκοτώθηκαν στην Τραμπιούκο Κάνιον, στην κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνιας, όταν ξέσπασε ανταλλαγή πυρών σε μπαρ-εστιατόριο όπου συχνάζουν μοτοσικλετιστές, μεταδίδει ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KABC, μέρος του εθνικού δικτύου του ABC News, επικαλούμενος πηγές του στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πηγές του τηλεοπτικού σταθμού, ο ύποπτος για το mass shooting –επιθέσεις με τη χρήση όπλων που έχουν πάνω από τέσσερα θύματα, κατά το ιδιόλεκτο των αμερικανικών αστυνομικών αρχών– τραυματίστηκε και συνελήφθη.

Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας παρότρυνε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή τις επόμενες ώρες.

#BREAKING Mass Shooting at Cook’s Corner Bar in Trabuco Canyon, California



3 confirmed fatalities and at least 10 injured following shooting at California biker bar. The suspect in no longer a threat, and is confirmed down. No word on suspect being alive or dead. pic.twitter.com/2P5jTaK5pI — CNW (@CANews_Watch) August 24, 2023

At least 5 people are dead and 6 people wounded in Orange County, California at Cook’s Corner biker bar. Police say the shooter is a retired police officer, who began shooting after a domestic dispute ???? pic.twitter.com/SnDwH57vYq

— Slauson Girl ??????? (@slausongirlnews) August 24, 2023

