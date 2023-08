Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά - Νεκροί στον Έβρο: Τηλεφωνικό κέντρο για συγγενείς των 18 θυμάτων

Τι αναφέρει το Υπ. Μετανάστευσης για τις συνεννοήσεις με συγγενείς, προκειμένου να ληφθούν δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των σορών.

Τηλεφωνικό Κέντρο για την αναγνώριση των θυμάτων της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Άβαντα στο νομό Έβρου

Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (Κτίριο Κεράνης-Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντη-Νίκαιας Αττικής, ΤΚ 18233), θα εδρεύει η ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών (Hellenic Disaster Victims Identification Team) προκειμένου να υπάρχει περαιτέρω αρωγή στη διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας ‘Αβαντα στο νομό Έβρου.

Η ελληνική ομάδα DVI έχει αναλάβει το ανθρωπιστικό έργο της αναγνώρισης των θυμάτων, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα, θα υποδέχεται τους συγγενείς των θυμάτων για την εξέταση τους και τη λήψη βιολογικού υλικού (DNA), κατόπιν σχετικής συνεννόησης μαζί τους.

Τo τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας με την Ελληνική Ομάδα D.V.I., είναι τo +302131386000, ενώ στο whatsApp 00306944471742 και στο email dvi@astynomia.gr οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο αφορά τους αγνοούμενους.

Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί από την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 από τις 09.00 έως και τις 17.00 (UTC+3) σε καθημερινή βάση και θα υποστηρίζει τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Αραβικά, Παστό, Τούρκικα και Ουρντού.

