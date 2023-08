Πολιτική

Μητσοτάκης – Μόντι: Να γίνει η Ελλάδα η πύλη της Ινδίας στην ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη επίσκεψη Ινδού πρωθυπουργού στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια, από το 1983, όταν επισκέφθηκε τη χώρα μας η Ίντιρα Γκάντι.

-

Η σημερινή επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι στην Ελλάδα, καθώς και οι επαφές του στην Αθήνα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Έλληνα ομόλογο του, Κυριάκο Μητσοτάκη αντικατοπτρίζει τη στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου αφενός να θέσει σε τροχιά αναβάθμισης και στρατηγικής συνεργασίας τις σχέσεις της Ελλάδος με την Ινδία, ήτοι την 5η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, καθώς και πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο με πληθυσμό 1,4 δισ. και αφετέρου να αναδείξει τη χώρα μας σε πύλη της Ινδίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές.

Η επίσκεψη είναι ιστορική, καθώς είναι η πρώτη επίσκεψη Ινδού πρωθυπουργού στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια, από το 1983, όταν επισκέφθηκε τη χώρα μας η Ίντιρα Γκάντι. Τα ίδια πρόσωπα επισημαίνουν πως η έλευση Μόντι είναι ένα ορόσημο, που σηματοδοτεί τη βούληση και των δύο πλευρών να επανεκκινήσουν, να διευρύνουν τις ελληνοινδικές σχέσεις, αλλά και να εδραιώσουν την οικονομική συνεργασία στο ανώτατο επίπεδο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε γεωπολιτική, αλλά και οικονομική πύλη της Ινδίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς, όπως σημειώνουν ήδη μετά το Brexit, το Νέο Δελχί αναζητεί εναλλακτικές οδούς προς την Ευρώπη, με τη θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων να αποτελεί ιδανική γέφυρα προς την Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ούτως ή άλλως, Ελλάδα και Ινδία -σημειώνουν κυβερνητικές πηγές- συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς: είναι δύο ναυτικές δυνάμεις, η συνεργασία των οποίων έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας και του πολιτισμού, ενώ φαίνεται πως υπάρχει ακόμα ευρύτατο πεδίο συνεργειών.

Όπως μεταδίδεται από το Μέγαρο Μαξίμου, στόχος της Αθήνας είναι η επανεκκίνηση των επαφών στο ανώτατο επίπεδο, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εντατικοποίηση της οικονομικής συνεργασίας και των επαφών ελληνικών και ινδικών επιχειρήσεων. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να μεταφραστεί, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, σε μεγαλύτερη παρουσία ινδικών ομίλων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους τομείς των υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια), της υψηλής τεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού, αλλά και να ενισχύσει την παρουσία ελληνικών εταιρειών στην Ινδία, ιδιαίτερα στους τομείς των τροφίμων, των φαρμάκων, της ναυτιλίας.

Ενδεικτικό των μεγάλων περιθωρίων της ελληνοινδικής συνεργασίας αποτελεί το γεγονός ότι οι ελληνικές εξαγωγές με δυσκολία αντιστοιχούν σε 1 ευρώ ανά Ινδό, την ώρα που η Ινδία έχει ετήσιο εξερχόμενο τουρισμό 40 εκατομμυρίων ατόμων υψηλού εισοδήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, τις ευκαιρίες τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις ινδικές επιχειρήσεις σε επενδύσεις και συνεργασίες αναμένεται να διερευνήσουν φορείς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων από τις δύο χώρες σε γεύμα που οργανώνεται. Για το ελληνοινδικό γεύμα που θα χαιρετίσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ναρέντρα Μόντι, σηματοδοτώντας και τη βούληση για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, άλλωστε, έχουν ταξιδέψει από την Ινδία εκπρόσωποι σημαντικών ομίλων. Σκοπός είναι, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη- να εντοπιστούν επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και να οικοδομηθούν σχέσεις και συνεργασίες.

Στο γεύμα πρόκειται να μετάσχουν εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων, που είτε έχουν επενδύσει είτε ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Από ελληνικής πλευράς θα βρεθούν στο γεύμα εταιρείες που δραστηροποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ινδία. Μεταξύ άλλων, από την ινδική πλευρά θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της GMR (αεροδρόμιο στο Καστέλλι), του δεύτερου μεγαλύτερου φορέα ανάπτυξης αεροδρομίων στον κόσμο, αλλά και ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ινδών Βιομηχάνων (CII), ενώ από την ελληνική πλευρά, θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΕΒ και η πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών.

Άρθρο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εφημερίδα «Times of India»

«Ελλάδα και Ινδία: μια φιλία χιλιετιών που γίνεται ισχυρότερη

Η Ελλάδα και η Ινδία συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς φιλίας που χρονολογούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ως αρχαίοι πολιτισμοί, οι λαοί μας αλληλεπιδρούσαν και ασκούσαν επιρροή ο ένας στον άλλο σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων.

Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι στοιχεία των πολιτισμών μας ήταν συνυφασμένα μεταξύ τους και παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα, όχι μόνο στις δύο χώρες μας, αλλά και στις ευρύτερες περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.

Η Ελλάδα, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, και ως κράτος μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, είναι σε ιδανική θέση για να αποτελέσει την πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη.

Σήμερα, οι δύο χώρες μας μοιράζονται κοινές δημοκρατικές αξίες και μία σταθερή δέσμευση στο Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας. Συμφωνούμε επίσης στην ανάγκη να προστατεύσουμε τη διεθνή τάξη πραγμάτων που βασίζεται σε κανόνες και να προωθήσουμε την παγκόσμια ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη.

Για τον λόγο αυτό, δεδομένων των προκλήσεων ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου, η Ινδία και η Ελλάδα, ως ναυτιλιακά έθνη με σταθερές αξίες και πλούσια ιστορία, βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή θέση για να εργαστούν από κοινού για ένα καλύτερο μέλλον.

Οι διμερείς μας σχέσεις είναι σήμερα ισχυρότερες από ποτέ. Τα τελευταία χρόνια, οι χώρες μας έχουν επιδείξει ειλικρινή δέσμευση για την προώθηση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, προς αμοιβαίο όφελος αλλά και προς όφελος των ευρύτερων περιοχών μας. Η επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Modi στην Ελλάδα, η πρώτη ύστερα από την επίσκεψη της Indira Gandhi πριν από 40 χρόνια, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αναπτυσσόμενη σχέση μας. Μια θετική απόδειξη, αν χρειαζόταν, της εδραίωσης της στρατηγικής μας εταιρικής σχέσης και της εμβάθυνσης της συνεργασίας μας σε κρίσιμους τομείς, από την άμυνα και τη γεωργία, μέχρι τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Φυσικά, έχουμε ήδη πετύχει πολλά. Στην άμυνα, η Ινδική Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχαν πρόσφατα σε μια κοινή άσκηση με τις Eλληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό θα βρίσκονται σύντομα στον Ινδοειρηνικό, ενισχύοντας την ικανότητα να διατηρούνται οι θαλάσσιες οδοί ειρηνικές, ανοικτές και χωρίς αποκλεισμούς.

Ως ιστορικά ναυτικά έθνη, μοιραζόμαστε εδώ και καιρό κοινές απόψεις όσον αφορά τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, της θαλάσσιας ασφάλειας και του πλήρους σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, ιδίως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), την οποία και οι δύο έχουμε υπογράψει.

Στο πεδίο της οικονομικής συνεργασίας, αυξήσαμε τις εμπορικές μας συναλλαγές σε 1,32 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, που αποτελεί ρεκόρ. Οι ινδικές επιχειρήσεις αρχίζουν να βλέπουν την Ελλάδα ως μια σημαντική πύλη προς την Ευρώπη. Η GMR είναι ήδη στην Ελλάδα, κατασκευάζοντας το νέο διεθνές αεροδρόμιο στην Κρήτη. Θα παρότρυνα και άλλες ινδικές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες σε λιμάνια, αεροδρόμια, τεχνολογία, κόμβους logistics, υποδομές, ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές, που αναδεικνύονται στο Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0». Οι ελληνικές επιχειρήσεις ήδη αναζητούν ευκαιρίες στην Ινδία σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων των τροφίμων, των φαρμακευτικών, της ναυτιλίας.

Ένα ακόμα ουσιαστικό στοιχείο της φιλίας μας είναι η σημασία που αποδίδουν οι δύο χώρες μας στην ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ινδίας. Η Ινδία και η ΕΕ είναι παγκόσμιοι παίκτες που μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους. Επομένως, πιστεύω ότι είναι προς το κοινό συμφέρον μας να επιδιώξουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας, ιδίως σε περιφερειακά και παγκόσμια θέματα. Ως σημαντικοί εμπορικοί εταίροι, η επιτυχής σύναψη μιας Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-Ινδίας θα ήταν ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση αυτών των σχέσεων.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, προσκαλώ τους Ινδούς να έρθουν στην Ελλάδα! Η χώρα μου δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, όμορφες παραλίες και ειδυλλιακά νησιά. Σας παροτρύνω να έρθετε και να ανακαλύψετε ένα ευρύ φάσμα εκπληκτικών προορισμών για όλο το χρόνο σε ολόκληρη τη χώρα. Προορισμοί που είναι εμπλουτισμένοι με αρχαία ιστορία, μοναδικό πολιτισμό και εντυπωσιακή φυσική ομορφιά.

Καθώς υποδεχόμαστε τον Πρωθυπουργό Modi στην Ελλάδα για να εγκαινιάσουμε την στρατηγική συνεργασία μας, είμαι πεπεισμένος ότι ύστερα από περισσότερα από 2.500 χρόνια αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής, τα καλύτερα είναι μπροστά μας στις σχέσεις Ελλάδας - Ινδίας. Η εξεύρεση κοινού εδάφους στο κοινό μας μέλλον θα αποτελέσει ένα πλεονέκτημα και για τις δύο χώρες μας. Και το πιο σημαντικό, μπορεί και θα είναι μια κληρονομιά που θα ωφελήσει ολόκληρο τον κόσμο».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Παρασκευή: οι περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου (χάρτης)

Τραμπ: Σύλληψη και κράτηση στη φυλακή για μερικά λεπτά

Καιρός: βοριάδες, μπόρες και καταιγίδες την Παρασκευή