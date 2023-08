Κόσμος

Ομαδικός βιασμός 13χρονων από 6 νεαρούς

Ο μοναδικός ενήλικας της ομάδας των κατηγορούμενων για τον βιασμό, αναγνωρίστηκε και συνελήφθη στην Νάπολη

Σοκ προκαλεί στην Ιταλία η είδηση του ομαδικού βιασμού 13χρονων ξαδερφών. Το αποτρόπαιο γεγονός φέρεται ότι έπραξαν 6 νεαροί, 5 εκ των οποίων είναι ανήλικοι και μόνον ένας ενήλικας, στη σύλληψη του οποίου προχώρησε η αστυνομία.

Ο ομαδικός βιασμός των 13χρονων κοριτσιών χρονολογείται από τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με την εφημερίδα «Il Mattino». Ωστόσο, τα κορίτσια μίλησαν μόνον αφότου ο αδερφός της μίας κοπέλας το έμαθε και προχώρησαν σε μηνύσεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα δύο μικρά κορίτσια βιάστηκαν σε ένα υπόστεγο. Η υπόθεση φέρεται να επιβεβαιώνεται από ιατρικές εξετάσεις σε δύο νοσοκομεία της Νάπολης.

Οι ερευνητές κάνουν «φύλλο και φτερό» τα τηλέφωνα, για να αναζητήσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν την ομάδα των εφήβων. Ο μοναδικός ενήλικας της ομάδας φέρεται να αναγνωρίστηκε και να συνελήφθη.

Είναι ο δεύτερος ομαδικός βιασμός στην Ιταλία το τελευταίο διάστημα, μετά το περιστατικό στο Παλέρμο, στις 7 Ιουλίου, όταν μία 19χρονη έπεσε θύμα βιασμού από 7 νεαρούς.

