Bled Strategic Forum - Σακελλαροπούλου: η Κλιματική Αλλαγή απαιτεί συντονισμένη δράση

Τι επεσήμανε στην παρέμβαση της στο πανελ των Προέδρων, του Bled Strategic Forum, για τις φωτιές στην Ελλάδα, το brain drain και την νεολαία.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μαζί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας Natasa Pirc Musar, την Πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu και την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Dunja Mijatovic, συμμετείχε στο πάνελ των Προέδρων του Bled Strategic Forum, με θέμα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι. Στο πάνελ συμμετείχαν και τρεις νέοι από τα Δυτικά Βαλκάνια, οι οποίοι εργάζονται μόνιμα σε χώρες του εξωτερικού.

Στην παρέμβασή της, η κυρία Σακελλαροπούλου, αφού τόνισε ότι το περιβάλλον είναι ένα θέμα που αφορά και επηρεάζει βαθιά όλους, και βεβαίως τους νέους, έκανε ειδική αναφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, επισημαίνοντας το ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος της καταστροφής που βίωσε η Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι από τις πυρκαγιές, καθώς και η Σλοβενία από τις σφοδρές πλημμύρες, που έπληξαν μεγάλο μέρος της χώρας.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην πρόσφατη κοινή έκκληση για τη Μεσόγειο, στην οποία η ίδια, η Πρόεδρος της Σλοβενίας, καθώς και άλλοι αρχηγοί κρατών επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και ότι όλες οι χώρες της Μεσογείου πρέπει να αντιδράσουν συντονισμένα και να λάβουν μέρος σε μια συλλογική προσπάθεια για την αντιστροφή των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Σχετικά με την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Σακελλαροπουλου επανέλαβε την ισχυρή της πεποίθηση ότι η ένταξη της περιοχής αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αμοιβαία επωφελή επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα, στην οποία μεγάλη σημασία έχουν οι κοινές αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, αναφερόμενη στο φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain), επεσήμανε ότι αυτό αποτελεί ολοένα και περισσότερο πηγή ανησυχίας, ειδικά για τις πιο φτωχές χώρες, αφού οι νέοι τους, και ειδικά οι πιο μορφωμένοι, εγκαθίστανται μόνιμα στο εξωτερικό, όπου βρίσκουν απασχόληση. Και αυτό παρά το γεγονός ότι πολλές φορές αρκετοί από αυτούς επιστρέφουν τελικά στη χώρα τους, φέρνοντας πίσω τις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησαν στην ξένη χώρα.

Αναφερόμενη στην Ελλάδα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η τάση του brain drain επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που βίωσε η πατρίδα μας πριν από λίγα χρόνια. Εξέφρασε όμως την αισιοδοξία της για αντιστροφή της τάσης αυτής και επιστροφή ενός μεγάλου μέρους όσων αναγκάστηκαν να φύγουν, έτσι ώστε η Ελλάδα, από χώρα του brain drain να γίνει χώρα του brain gain.

Τέλος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι η οικονομική ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας, η αξιοκρατία, η ισότητα ευκαιριών, είναι, μεταξύ άλλων, πρόσφοροι τρόποι, με τους οποίους οι νέες γενιές, που αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις σε μια εποχή αβεβαιότητας και κρίσεων, θα ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στις χώρες τους. Εποχή που καθίσταται ακόμη πιο αβέβαιη μετά την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις διεθνείς περιπλοκές που προκύπτουν από τον συνεχιζόμενο ηρωικό αγώνα του ουκρανικού λαού. Για τον λόγο αυτόν, υπογράμμισε κλείνοντας την παρέμβασή της, η επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας στην ΕΕ των υποψήφιων χωρών αποτελεί τον ασφαλέστερο δρόμο για την ειρήνη και ευημερία όλων μας.

Στο περιθώριο του Bled Strategic Forum, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu.

Οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στη Μολδαβία. Η κυρία Sandu ευχαρίστησε την κυρία Σακελλαροπούλου για τη συνεχή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας, καθώς και για την υποστήριξη της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας της.

