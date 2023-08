Πολιτική

ΥΠΕΞ - ΝΑΤΟ: Διάβημα μετα τα συγχαρητήρια στην Άγκυρα για την Μικρασιατική καταστροφή

Οργισμένη αντίδραση της Αθήνας στην επαναλαμβανόμενη τακτική του ΝΑΤΟ, ανήμερα της "Ημέρας της Νίκης' στην Τουρκία.

Σε γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας προς τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, προχώρησε η Ελλάδα, μετά τις ευχές του νατοϊκού στρατηγείου χερσαίων δυνάμεων στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, "κατόπιν άμεσων οδηγιών του ΥΠΕΞ στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, έγινε σήμερα γραπτό διάβημα στη Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ για τη συγχαρητήρια ανάρτηση της Διοίκησης Χερσαίων Δυνάμεων της Συμμαχίας στην Σμύρνη προς την Τουρκία. Στο διάβημα χαρακτηρίζεται απαράδεκτο να συνδέεται η εθνική ημέρα ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας με ημέρα νικης κατα μίας συμμάχου χώρας".

H ΝΑΤΟϊκή Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων (LANDCOM), με έδρα τη Σμύρνη, ανάρτησε στο λογαριασμό της στην πλατφόρμα "Χ", συγχαρητήριο μήνυμα στην Τουρκία με αφορμή τον εορτασμό της λεγόμενης «Ημέρας της Νίκης», της επετείου δηλαδή που συμπίπτει με την ήττα των ελληνικών δυνάμεων στη Μικρά Ασία το 1922.

«Σε αυτήν την ειδικής σημασίας ημέρα, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία για τη φιλοξενία μας αυτή την ξεχωριστή ημέρα. Από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1952, η Τουρκία έχει λάβει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις και ασκήσεις και οι στρατιώτες της έχουν πάντα επιδείξει μεγάλο επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα. Η Τουρκία και το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότεροι και ασφαλέστεροι μαζί», έγραψε η LANDCOM.

Παρόμοιο μήνυμα είχε αναρτήσει το ΝΑΤΟ και πέρυσι την ίδια ημέρα, προκαλώντας την αντίδραση της Ελλάδας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με πληροφορίες έχει επιληφθεί του θέματος για τις ευχές του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και η μόνιμη αντιπροσωπεία μας προχωρά στις δέουσες ενέργειες, κάνοντας έντονο διάβημα διαμαρτυρίας.

ΣΥΡΙΖΑ: Δεύτερη φορά το ΝΑΤΟ συγχαίρει την Τουρκία για τη νίκη επί της Ελλάδας

«Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, Στρατηγείο χερσαίων δυνάμεων του ΝΑΤΟ που εδρεύει στη Σμύρνη, επανέλαβε το ίδιο ατόπημα. Έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στην Τουρκία για τη νίκη του τουρκικού στρατού, στις 30 Αυγούστου 1922, επί των ελληνικών δυνάμεων στη μάχη του Ντουμπλουπινάρ στη Μικρά Ασία, εκφράζοντας «ευγνωμοσύνη» στην Τουρκία «για τη φιλοξενία μας αυτή την ξεχωριστή ημέρα». Ένα δις εξαμαρτείν που αποδεικνύει τις επιπτώσεις της λογικής του πιστού και δεδομένου συμμάχου που ακολουθεί η κυβέρνηση της ΝΔ στην εξωτερική πολιτική. Όπως επίσης πολλά λέει και η καθυστέρηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να δώσει την πρέπουσα απάντηση, ενώ πέρσι είχε προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Γενς Στόλντενμπεργκ», σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση.

Εξετάσεις δίνει σήμερα η Τουρκία, λίγες μόνο μέρες πριν τη συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στην Άγκυρα, καθώς ξεκίνησαν από το πρωί οι εορτασμοί της 30ης Αυγούστου, της Νίκης της Τουρκίας έναντι του ελληνικού στρατού πριν 101 χρόνια όπως την αποκαλούν.

Cumhurbaskan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdogan baskanl?g?ndaki devlet erkan?, 30 Agustos Zafer Bayram? ve Turk Silahl? Kuvvetleri Gunu dolay?s?yla An?tkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaskan?m?za Milli Savunma Bakan? Yasar Guler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi de eslik etti.… pic.twitter.com/AQlXsmgthz — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) August 30, 2023

Κορύφωση των εκδηλώσεων είναι η μεγάλη φιέστα στο προεδρικό μέγαρο υπό την αιγίδα του Ταγίπ Ερντογάν και της συζύγου του, όπου θα φανεί, ιδιαίτερα από την ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν και από τις αναφορές του, κατά πόσον η επίσκεψη Γεραπετρίτη την επόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί σε καλό κλίμα.



Ωστόσο, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουκρία, Άννα Ανδρέου, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ετοίμασε ένα τρέιλερ με εθνικιστική ρητορική, με το οποίο καγχάζει για τα επιτεύγματα του τουρκικού στρατού εναντίον του ελληνικού.

Η 30η Αυγούστου πλέον είναι η τελευταία μέρα για τον ελληνικό στρατό, αναφέρεται στο τρέιλερ. Ο Κεμάλ Ατατούρκ διέταξε τη διάλυση του ελληνικού στρατού και οι Έλληνες έπεσαν στη θάλασσα, κομπάζει το τουρκικό Υπουργείο.





