Νότια Αφρική: δεκάδες νεκροί από φωτιά σε κτήριο στο Γιοχάνεσμπουργκ (εικόνες)

Τι διερευνούν οι αρχές για τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά και για τους ενοίκους του κτηρίου.

Σε 63 ανέρχονται οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε πενταώροφο κτήριο στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσαν οι αρχές της μεγαλύτερης πόλης της Νότιας Αφρικής στο X (πρώην Twitter).

Εξάλλου άλλοι «43 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά», δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης του Γιοχάνεσμπουργκ Ρόμπερτ Μουλάουτζι. Κάποιοι από τους τραυματίες έχουν εισπνεύσει καπνό και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία για να λάβουν βοήθεια, διευκρίνισε.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη και έχει ήδη κατασβεστεί από την πυροσβεστική.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων συνεχίζονται στο κτήριο .

«Προχωράμε όροφο όροφο», εξήγησε ο Μουλάουτζι, ο οποίος εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση προς το σημείο.

Το κτήριο βρίσκεται σε υποβαθμισμένη περιοχή στην πρώην επιχειρηματική συνοικία του Γιοχάνεσμπουργκ, με κάποιους από τους ενοίκους να διαμένουν σε αυτό παράτυπα, σύμφωνα με τον Μουλάουτζι.

