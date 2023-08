Κοινωνία

Λευκάδα - καταγγελία: Νεαροί βίασαν ανήλικη αφού την απομόνωσαν σε παραλία

Τι κατήγγειλε για το περιστατικό το ανήλικο κορίτσι.

Στις 15 του μήνα δύο νεαροί 18 και 21 ετών φέρεται να βίασαν σε παραλία στο Νυδρί Λευκάδας μία 14χρονη κάτοικο του νησιού.

Είχαν γνωριστεί και έκαναν παρέα. Την πήγαν στην παραλία όπου και τη βίασαν.

Η ανήλικη τους κατήγγειλε. Εκδόθηκαν εντάλματα και συνελήφθησαν χθες το απόγευμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες, χθες (30.08.2023), σε νησί του Ιονίου, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 18 και 21 ετών, κατηγορούμενοι για βιασμό κατά συναυτουργία και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη.

Προηγήθηκε, σχετική καταγγελία, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, το πρωί της Δευτέρας (28.08.2023), σύμφωνα με την οποία, ανήλικη ημεδαπή, εξαναγκάστηκε, από δύο αλλοδαπούς άνδρες, με τη χρήση σωματικής βίας σε συνουσία, το βράδυ της Παρασκευής (25.08.2023), σε παραλία του νησιού.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση και άμεσα το συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικόυποβλήθηκε στην κατά τόπο αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, απ’ όπου και εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή."

