Πέθανε ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ

Η λαμπερή ζωή του μεγιστάνα, ο θάνατος του γιου του πλάι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα και η προσπάθειά του να αποδείξει πως ήταν δολοφονία

Πέθανε την Παρασκευή στο Λονδίνο σε ηλικία 94 ετών ο επιχειρηματίας Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ.

Ο διάσημος αιγυπτιακής καταγωγής επιχειρηματίας τα τελευταία χρόνια δεν είχε κάνει νέα ανοίγματα στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Ήταν όμως περισσότερο γνωστός για τις παλιότερες πρωτοβουλίες του, τη λονδρέζικη ποδοσφαιρική ομάδα Fulham και τα διάσημα βρετανικά πολυκαταστήματα Harrods. Ωστόσο, ο Αλ Φαγιέντ είχε ήδη εκποιήσει, την Fulham στον Αμερικανό επιχειρηματία Shahid Khan το 2013 και τα Harrods στην Qatar Holdings τον Μάιο του 2010.

Ο γιος του, Ντόντι Αλ Φαγιέντ, κινηματογραφικός παραγωγός, πέθανε στις 31 Αυγούστου 1997, δηλαδή ακριβώς 26 χρόνια και 1 ημέρα πριν από τον πατέρα του. Ο Ντόντι είχε πεθάνει επιβαίνοντας στο ίδιο αυτοκίνητο με τη σύντροφό του πριγκίπισσα Νταϊάνα, όταν αυτό τράκαρε στο Παρίσι. Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, πραγματοποίησε μια πολυετή έρευνα αποδεικτικών στοιχείων μετά το θάνατό τους, ισχυριζόμενος ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα και ότι η σύγκρουση είχε σχεδιαστεί από τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Παρόλα αυτά, η γαλλική αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ατύχημα, το οποίο προκλήθηκε εν μέρει από υπερβολική ταχύτητα αλλά και από το υψηλό επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του οδηγού Χένρι Πολ.

