Μαρινάκης: επίδομα προσωπικής διαφοράς σε συνταξιούχους που δεν θα πάρουν αύξηση

Τι είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για αυξήσεις αποδοχών στο Δημτα μέτρα στήριξης κατηγοριών πολιτών, λίγες ημέρες πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ

«Το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η εφαρμογή του 50% του προεκλογικού προγράμματος στην οικονομία», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι «Όλες οι παρεμβάσεις, οι οποίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1-1-2024, αφορούν έμμεση ή άμεση αύξηση του εισοδήματος όλων των πολιτών. Μετά από 14 χρόνια, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους».

Με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «δύο από τα πρώτα νομοσχέδια είναι στον πυρήνα της αντιμετώπισης και του σεβασμού των εργαζομένων. Προωθούν μεταρρυθμίσεις που κάποιοι δεν μπορούσαν καν να ψελλίσουν και τις οποίες είχε ανάγκη η αγορά εργασίας για δεκαετίες. Καταπολεμούν τη μαύρη εργασία, προστατεύουν τους εργαζόμενους που δεν έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο. Καλύτερα να κρίνουμε τις πολιτικές, όχι με τις ταμπέλες που κάποιοι έχουν συνηθίσει αλλά με το τι εφαρμόζει μία κυβέρνηση».

Για τις αυξήσεις στις συντάξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «για όσους δεν θα δουν αύξηση, θα δοθεί το επίδομα της προσωπικής διαφοράς. Μία από τις απαράδεκτες ρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης - που προεκλογικά προσπάθησε να εξαπατήσει τους συνταξιούχους - μία έμμεση μείωση συντάξεων. Όπως δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός πέρυσι και το έκανε πράξη, μέχρι να εξαφανιστεί η προσωπική διαφορά, οι άνθρωποι αυτοί, στο μέτρο των αυξήσεων και των δημοσιονομικών δεδομένων, θα στηρίζονται».

Με αφορμή το πρόγραμμα «Στέγη», το market pass και το youth pass, ο κ. Μαρινάκης τόνισε «Όλες αυτές οι παρεμβάσεις είναι πολύ σημαντικές γιατί στήριξαν τους πολίτες στα δύσκολα, σε πολύ μεγάλες κρίσεις. Για εμένα οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις είναι οι μόνιμες παρεμβάσεις, όπως το οικονομικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και όλα τα άλλα που θα δούμε να γίνονται πράξη. Γιατί, τα μέτρα αυτά μένουν όταν οι κρίσεις φεύγουν. Ήρθε η ώρα, σημείο - σημείο, να αποκατασταθούν οι αδικίες. Όλες οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην έμμεση ή άμεση αύξηση του εισοδήματος όλων των πολιτών».

Για την ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «η αντιμετώπιση της ακρίβειας κινείται σε τρία επίπεδα. Τα μόνιμα μέτρα, αυξήσεις μισθών, αυξήσεις συντάξεων, χωρίς να χρεώνουμε τις επόμενες γενιές. Χωρίς καμία αύξηση φόρου. Το δεύτερο είναι τα έκτακτα μέτρα που στήριξαν τους πολίτες και κράτησαν την οικονομία όρθια. Το τρίτο είναι ο έλεγχος της αγοράς από τις αρμόδιες αρχές. Τα αδικαιολόγητα κέρδη δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά».

«Δεν μπορούν κάποιοι είτε αφορά τα τρόφιμα είτε τη βενζίνη, να εκμεταλλεύονται μία εισαγόμενη κρίση. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις μία εισαγόμενη πληθωριστική κρίση είναι να αυξάνεις τους μισθούς και τις συντάξεις και να εφαρμόζεις το νόμο», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην συνέντευξη του στον ΣΚΑΙ.

Ερωτηθείς για το ζήτημα του Στέφανου Κασσελάκη, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Κάνω μία ευχή, να αποκτήσει επιτέλους η χώρα μας μία σοβαρή αντιπολίτευση, όσο το δυνατόν λιγότερο τοξική. Αν δεν καταφέρουμε να το αποκτήσουμε αυτό, μπορούμε να πάρουμε συμβουλές δανειοδότησης. Ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 2013 προσπάθησα να πάρω δάνειο για να πάρω αυτοκίνητο με δόσεις και έπρεπε να βάλω εγγυητή τον πατέρα μου. Δεν σκέφτηκα καν να πάρω δεξαμενόπλοιο».

Για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η Ελλάδα προσέρχεται σε κάθε τέτοια συνάντηση με αυτοπεποίθηση. Αξιολογείται κάθε κίνηση μέρα - μέρα. Επιδιώκουμε τον διάλογο χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης στα εθνικά μας συμφέροντα. Μιλάμε για ένα ιδιαίτερα διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον . Η Ελλάδα είναι πλέον μία χώρα που πρωταγωνιστεί και θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα».

