Σουηδία - Κάψιμο Κορανίου: Επεισόδια και δεκάδες συλλήψεις (βίντεο)

(εικόνα αρχείου)

Η σουηδική αστυνομία συνέλαβε σήμερα Κυριακή περισσότερα από δέκα άτομα, μετά τα άγρια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Μάλμε με αφορμή μια συγκέντρωση, κατά τη διάρκεια της οποίας κάηκε, για άλλη μια φορά, ένα αντίτυπο του Κορανίου.

Η σημερινή συγκέντρωση, που οργανώθηκε από τον Ιρακινό πρόσφυγα Σαλουάν Μομίκα, στα πρότυπα άλλων παρόμοιων που προκάλεσαν την οργή του μουσουλμανικού κόσμου, έγινε σε μια πλατεία του Μάλμε, πόλης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό μεταναστών.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση SVT, περίπου 200 άνθρωποι πήγαν να παρακολουθήσουν τον Μομίκα. Οι παριστάμενοι «εξέφρασαν τη συναισθηματική φόρτισή τους αφού ο διοργανωτής έκαψε σελίδες» του βιβλίου, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ξέσπασαν «βίαιες ταραχές» γύρω στις 13.45, τοπική ώρα.

Efter det att Salwan Momika tillatets att branna koranen pa Varnhemstorget i Malmo, sa ryktas det om upplopp pa Varnhemstorget ikvall.

Ar det inte i Malmo Eurovision Song Contest ska hallas, good luck with that.#Islam #malmo #koranen #varnhemstorget #upplopp #svpol pic.twitter.com/PoeXJtG2b0 — Travis (@Ghostfriend01) September 3, 2023

Ο διοργανωτής αποχώρησε, όμως μια ομάδα ανθρώπων παρέμεινε στην πλατεία. Περίπου 10 συνελήφθησαν για διασάλευση της τάξης και δύο άλλοι ως ύποπτοι για συμμετοχή σε βίαιες ταραχές. Σουηδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι θεατές πέταξαν πέτρες στον Σαλουάν Μομίκα. Ένα βίντεο τους δείχνει να προσπαθούν να σπάζουν τον αστυνομικό κλοιό και σε ένα άλλο ένας άνδρας προσπαθεί να σταματήσει το περιπολικό που απομακρύνει από την περιοχή τον Μομίκα.

Στα τέλη Ιουλίου ο 37χρονος Μομίκα και ένας άλλος άνδρας, ο Σαλουάν Νάτζα, ποδοπάτησαν ένα αντίτυπο του Κορανίου στη Στοκχόλμη και του έβαλαν φωτιά, όπως είχαν κάνει και σε προηγούμενες συγκεντρώσεις τους, προκαλώντας διπλωματική κρίση μεταξύ της Σουηδίας και χωρών της Μέσης Ανατολής. Η σουηδική κυβέρνηση καταδίκασε τη βεβήλωση του Κορανίου, υπογραμμίζοντας όμως ότι το Σύνταγμα της Σουηδίας προστατεύει το δικαίωμα του συναθροίζεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης.

Τον Ιούλιο, Ιρακινοί διαδηλωτές επιτέθηκαν δύο φορές στην πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη και στη δεύτερη από αυτές τις επιθέσεις έβαλαν φωτιά στο κτίριο.

Στη Δανία, όπου επίσης κάηκαν δημοσίως αντίτυπα του Κορανίου, οι αρχές σχεδιάζουν να απαγορεύσουν το κάψιμο του ιερού βιβλίου των μουσουλμάνων. Η Σουηδία αναζητά νομική διέξοδο για να κάνει το ίδιο.

