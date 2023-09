Κόσμος

Μπουρούντι: Ένοπλοι πυροβόλησαν αμάχους

«Οι άνθρωποι αυτοί πυροβόλησαν εναντίον αμάχων που επέβαιναν σε δυο οχήματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων

Ένοπλοι πυροβόλησαν εναντίον αμάχων κοντά στην Μπουζουμπούρα, στο Μπουρούντι, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο στρατός της αφρικανικής χώρας, χωρίς να δώσει κάποιον απολογισμό θυμάτων, επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε οργάνωση ανταρτών που εξαπολύει εφόδους από την άλλη πλευρά των συνόρων, από το έδαφος της ΛΔ Κονγκό.

Με ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανταρτών RED-Tabara ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που διαπράχθηκε το βράδυ προχθές Σάββατο και κατ’ αυτήν είχε αποτέλεσμα να καταστραφεί πύργος αεροπορικών επικοινωνιών στην επαρχία Μπουμπάνζα, περίπου 13 χιλιόμετρα βόρεια από την οικονομική πρωτεύουσα Μπουζουμπούρα.

Η οργάνωση δεν αναφέρθηκε σε θύματα στην ανακοίνωση που μεταφόρτωσε στο X (το πρώην Twitter).

Όμως τρεις πηγές –αξιωματούχος της αυτοδιοίκησης και δυο κάτοικοι της κοινότητας Γκιχάνγκα, όπου έγινε η επίθεση– ανέφεραν πως άκουσαν εκρήξεις περί τις 21:40 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 22:40 ώρα Ελλάδας] και ότι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε από πυρά.

Ο στρατός επιβεβαίωσε πως διαπράχθηκε επίθεση εναντίον αμάχων, χωρίς όμως να αναφερθεί σε νεκρούς. «Οι άνθρωποι αυτοί πυροβόλησαν εναντίον αμάχων που επέβαιναν σε δυο οχήματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο συνταγματάρχης Φιλιμπέρ Μπιγερέκε.

Ερωτηθείς αν υπήρξαν θύματα και για την ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση εναντίον υποδομής των αερομεταφορών, ο συνταγματάρχης περιορίστηκε να πει πως αυτά είναι θέματα που αφορούν «τη δημόσια ασφάλεια», χωρίς να δώσει καμιά άλλη διευκρίνιση.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ανέφερε πως η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας καταδιώκουν τους δράστες, όμως εκτιμάται πως πιθανόν έχουν ήδη αποσυρθεί στην άλλη πλευρά της μεθορίου, στη ΛΔ Κονγκό, μόλις 5 χιλιόμετρα από την τοποθεσία της επίθεσης.

«Ο κόσμος φοβάται, καθώς για πάνω από έναν χρόνο γίνονται επιθέσεις στην περιοχή μας, μετά την ανάπτυξη του στρατού μας στην άλλη πλευρά των συνόρων», πρόσθεσε η ίδια πηγή. Τον Αύγουστο του 2022, το Μπουρούντι ανέπτυξε εκατοντάδες στρατιωτικούς στη ΛΔ Κονγκό, στο Νότιο Κίβου, στο πλαίσιο ανατολικοαφρικανικής στρατιωτικής δύναμης με αποστολή να αντιμετωπίσει ένοπλες οργανώσεις που έχουν βρει καταφύγιο στην περιοχή αυτή.

Η RED-Tabara, που γεννήθηκε πριν από δέκα χρόνια και έχει βάση μετόπισθεν το Νότιο Κίβου, χαρακτηρίζεται σήμερα μια από τις πλέον ενεργές οργανώσεις ανταρτών στο Μπουρούντι. Κατηγορείται για τις περισσότερες φονικές επιθέσεις και ενέδρες στη χώρα μετά το 2015. Φέρεται ιδίως να ευθυνόταν για σειρά επιθέσεων το 2020 με απολογισμό 40 νεκρούς στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας και της νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος CNDD-FDD.

