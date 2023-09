Κοινωνία

Παλαμάς Καρδίτσας: “Φωνάζουν άνθρωποι με μωρό μέσα από το νερό, θα πνιγούν!”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από τα δύο μέτρα τα νερά στον Παλαμά Καρδίτσας. Απόγνωση από τους κατοίκους.

-

Δραματική έκκληση μέσω του ΑΝΤ1 από κάτοικο του Παλαμά.

Η κυρία Αναστασία, κάτοικος του Παλαμά που έχει εγκλωβιστεί στο σπίτι της, στον πρώτο όροφο, περιγράφει στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" ότι, στο σημείο το νερό έχει ξεπεράσει τα 2 μέτρα.

Όπως είπε η ίδια, βλέπει το απέναντι σπίτι, όπου στο υπόγειο βρίσκεται μία οικογένεια με μωρό 40 ημερών, ενώ δεν μπορεί να δει τους υπόλοιπους γείτονές της, τα σπίτια των οποίων έχουν καλυφθεί από το νερό.

Η οικογένεια με το μωρό 40 ημερών βρίσκεται σε ισόγειο, ενώ το νερό έχει καλύψει το σπίτι τους.

Την ίδια στιγμή, σε άλλο σημείο του Παλαμά, επιμένει να ζητάει βοήθεια για την οκταμελή του οικογένεια, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ένα παιδί και ένα παραπληγικό άτομο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Blue Horizon” – Δολοφονία Αντώνη: με έξι ώρες καθυστέρηση έφυγε το πλοίο λόγω διαμαρτυριών (εικόνες)

Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)

Καιρός - Κακοκαιρία “Daniel”: Ακραία φαινόμενα και την Πέμπτη