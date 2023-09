Αθλητικά

Κακοκαιρία - Αυτοκίνητο: Μέτρα προστασίας κατά την οδήγηση

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν οδηγούμε σε βρεγμένους και ολισθηρούς δρόμους.

Το φθινόπωρο είναι η εποχή όπου σημειώνονται αρκετές βροχές. Όμως πολλές φορές οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες συνοδεύονται και από άλλα φαινόμενα, όπως από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και ενισχυμένους ανέμους.

Η μετακίνηση με το αμάξι κάτω από αυτές τις συνθήκες αποτελεί μια δραστηριότητα που χρειάζεται προσοχή, σύνεση και καλή κατάσταση του αυτοκινήτου. Επειδή το βρεγμένο οδόστρωμα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το πρώτο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η κατάσταση των ελαστικών μας, τα οποία πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόσφυση είναι μηδαμινή, αυξάνοντας τις πιθανότητες ατυχήματος, καθώς αυξάνεται η απόσταση φρεναρίσματος. Η σωστή πίεση αέρα για τα ελαστικά προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. Πρέπει να εφαρμόσουμε πιστά αυτά που λέει. Αν δεν τα γνωρίζουμε υπάρχουν γραμμένα στο άκρο της πόρτας του οχήματος, στο στύλο της πόρτας, στο πορτάκι της θήκης ή στο πορτάκι των καυσίμων.

Ο καλύτερος τρόπος να αποφύγετε την ολίσθηση και τα χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης είναι η χαμηλή ταχύτητα. Η οδήγηση με μικρότερη ταχύτητα επιτρέπει την μεγαλύτερη επαφή του πέλματος με το δρόμο. Από την άλλη, ο οδηγός έχει καλύτερη οπτική του οδοστρώματος και περισσότερο χρόνο για να αντιδράσει, κυρίως όταν κινείται σε επαρχιακό δρόμο. Οι έντονες βροχοπτώσεις σε πολλά σημεία του δρόμου μπορεί να δημιουργήσουν καθίζηση ή απώλεια του οδοστρώματος. Η μικρή ταχύτητα βοηθάει την έγκαιρη ακινητοποίηση του αυτοκινήτου.

Η οδήγηση στη βροχή απαιτεί προσεκτική χρήση του τιμονιού και του κινητήρα. Σε βρεγμένο οδόστρωμα το τιμόνι είναι πιο ελαφρύ και στις απότομες στροφές δεν υπακούει, ενώ το φρενάρισμα θα ολοκληρωθεί μέχρι και σε τριπλάσια απόσταση απ' ό,τι σε στεγνό οδόστρωμα.

Όταν ξεκινάτε ένα ταξίδι με βροχή και έχετε μπει στο αυτοκίνητο, να γνωρίζετε ότι τα παπούτσια θα γλιστράνε στην αρχή στα πεντάλ. Είναι καλό να τα τρίψουμε πρώτα στο πατάκι, ώστε να φύγει η υγρασία. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης θα πρέπει να είναι αναμμένα τα φώτα πορείας, τα πίσω φώτα να είναι σε καλή κατάσταση, όπως τα φώτα φρένων και τα φλας. Επίσης, θα πρέπει οι υαλοκαθαριστήρες να λειτουργούν και τα μάκτρα να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Η ολίσθηση είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε συνθήκες βροχής. Αν το αυτοκίνητό σας γλιστρήσει θυμηθείτε να μην πατήσετε απότομα φρένο, παρά μόνο να εφαρμόσετε σταθερή πίεση. Αν φύγει το πίσω μέρος θα πρέπει να στρίψουμε το τιμόνι από την κατεύθυνση που έχει φύγει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Η δυνατή βροχή μπορεί να υπερφορτώσει τους υαλοκαθαριστήρες και να μην έχουμε καλή ορατότητα, όσο γρήγορα και αν τους βάζουμε να λειτουργούν. Όταν η ορατότητα είναι τόσο περιορισμένη πρώτα ελαττώνουμε την ταχύτητά μας και αν εξακολουθούμε να μην έχουμε καλή ορατότητα, τότε σταματάμε το αυτοκίνητο σε ένα ασφαλές σημείο. Αν η άκρη του δρόμου είναι η μόνη σας επιλογή, κάντε όσο πιο άκρη μπορείτε και περιμένετε να περάσει η καταιγίδα. Κρατήστε τα φώτα πορείας σας αναμμένα και ανάψτε παράλληλα και τα φώτα κινδύνου για να ειδοποιήσετε τους άλλους οδηγούς.

Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζει οδηγός ότι το βρεγμένο οδόστρωμα κρύβει παγίδες. Επειδή υπάρχει παντού νερό δεν μπορεί να διακρίνει ο οδηγός την κατάστασή του. Μπορεί να έχει ένα σημείο καθίζηση με μεγάλη ποσότητα νερού, άρα όταν περάσει το αυτοκίνητο από πάνω θα χάσει τα επίπεδα πρόσφυσης ή μπορεί να έχει λακκούβα, άρα μπορεί να σκάσει το ελαστικό ή να στραβώσει η ζάντα.

