Κοινωνία

Αττική Οδός: Μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του Αμαρουσίου και διέκοψε την κυκλοφορία στην Αττική Οδό.

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ύψος τους Αμαρουσίου, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από την αριστερή και μεσαία λωρίδα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα λόγω πυρκαγιάς σε όχημα είχε διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία και γινόταν εκτροπή των οχημάτων στη λεωφόρο Κύμης.

