Κακοκαιρία: σύλληψη γυναίκας για διασπορά fake news σχετικά με τους νεκρούς

Η γυναίκα είχε αναρτήσει βίντεο στα social media που μίλαγε για δεκάδες νεκρούς σε χωριό της Καρδίτσας.

Συνελήφθη χθες (09-09-2023) το βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ημεδαπή, κατηγορούμενη για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Η γυναίκα, σε reel που δημοσίευσε στο Instagram, έκανε λόγο για δήθεν 100 νεκρούς από τις πλημμύρες στον Βλοχό Καρδίτσας. Στη συνέχεια, κατέβασε το επίμαχο βίντεο, όμως είχε ήδη εντοπιστεί από τις αρχές.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η κατηγορούμενη είχε αναρτήσει βίντεο σε λογαριασμό της που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας πλήθος νεκρών σε περιοχή της Θεσσαλίας, συνεπεία της πρόσφατης κακοκαιρίας “Daniel” , γεγονός μη επιβεβαιωμένο από τις επίσημες Αρχές.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

