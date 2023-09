Πολιτική

Σακελλαροπούλου από Έβρο: Αναγκαία η στήριξη της περιοχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα κρίσιμα για την περιοχή ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση που είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με παραγωγικούς φορείς του Έβρου.

-

Οι μεγάλες πληγές που άνοιξαν οι πυρκαγιές στον Έβρο και ιδιαίτερα αυτές στο δάσος της Δαδιάς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο, εκπροσώπους φορέων, επαγγελματίες και επιχειρηματίες.

Ανοίγοντας τη συζήτηση η κ. Σακελλαροπούλου μίλησε για την αγωνία που την κατέλαβε, μόλις έμαθε για τις πυρκαγιές στο δάσος της Δαδιάς, για τον επιπλέον λόγο ότι το είχε επισκεφτεί, μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Δημοκρατίας, και είχε ξεναγηθεί στο Κέντρο Πληροφόρησης. Αγωνία για την τύχη των αρπακτικών πουλιών, όπως ο μαυρόγυπας, που φώλιαζαν στο δάσος, αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις από τις πυρκαγιές.

Επισήμανε το γεγονός ότι κινδύνευσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο του Εβρου, που είναι ο φυσικός πλούτος, τον οποίο διαθέτει, και τόνισε πως τώρα είναι ακόμα περισσότερο αναγκαία η στήριξη της περιοχής.

Σήμα κινδύνου για περαιτέρω ερήμωση του νομού Έβρου, καθώς αρκετά επαγγέλματα δέχονται ισχυρά πλήγματα από τις πυρκαγιές, εξέπεμψε ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος και ζήτησε να ληφθούν γεναίες και τολμηρές αποφάσεις για να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη.

Η κατάσταση στη μελισσοκομία είναι τραγική, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρώην δήμαρχος Σουφλίου και πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Κεντρικού Έβρου Πασχάλης Χριστοδούλου.

Το φθινόπωρο είναι η πιο σημαντική περίοδος για τη μελισσοκομία, οι μελισσοκόμοι δεν έχουν πού να πάνε τις μέλισσες για να βρουν περιοχές που δεν κάηκαν και το μελισσοκομικό πάρκο μπορεί να μην κάηκε, αλλά έπαθε σοβαρές ζημιές από το υψηλό θερμικό φορτίο που προκάλεσαν οι πυρκαγιές.

Πρότεινε να δημιουργηθούν δύο ακόμη μελισσοκομικά πάρκα στη Λευκίμμη και την Κίρκη.

Εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου είπε ότι οι επιχειρηματίες έχουν έτοιμες προτάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής.

Στη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκαν, επίσης, η ανάγκη προστασίας του δάσους της Δαδιάς και ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού.

Τέθηκαν τα προβλήματα από τις συνέπειες στην κτηνοτροφία και στην υλοτόμηση.

Αναφερόμενος στους μετανάστες που βρέθηκαν απανθρακωμένοι στο δάσος της Δαδιάς ο κ. Χριστοδούλου πρότεινε να ανεγερθεί το «Μνημείο των Καμένων Ανθρώπων».

Συμμετέχοντες στη συνάντηση πρόσφεραν στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας προϊόντα από επιχειρήσεις που κινδύνευσαν, αλλά τελικά γλύτωσαν από τις πυρκαγιές (οινοποιείο, τυροκομείο).

Η κ. Σακελλαροπούλου είπε ότι το ενδιαφέρον της για τον Έβρο είναι έντονο και επισκέπτεται συχνά την περιοχή. Η προηγούμενη επίσκεψή της ήταν τον Δεκαπενταύγουστο.

Με την επίσκεψή της στη Δαδιά ήθελε να εκφράσει τη συμπαράστασή της στους πληγέντες από τις πυρκαγιές και να μιλήσει με τους κατοίκους.

Για λόγους συμβολικούς χθες το βράδυ διανυκτέρευσε σε ξενώνα της Λευκίμμης, ενός χωριού 180 κατοίκων που εκκενώθηκε τρεις φορές και τελικά σώθηκε από τις φλόγες.

Οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τον ξενώνα «Απολιθωμένο δάσος», στον οποίο διανυκτέρευσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο ιδιοκτήτης του ξενώνα Ζαχαρίας Μπουμπόπουλος, μας είπε ότι τρεις φορές εκκενώθηκε και ο ξενώνας. Ο ίδιος είναι συλλέκτης απολιθωμάτων και έχει δημιουργήσει δίπλα στον ξενώνα ένα μουσείο απολιθωμάτων ηλικίας μέχρι 40 εκατομμυρίων ετών.

Και τις τρεις φορές που διατάχθηκε η εκκένωση πήρε μαζί του σε ένα φορτηγό και τα απολιθώματα του μουσείου, που μπορούν να μεταφερθούν, για να τα προστατέψει από την πυρκαγιά.

«Φοβήθηκα πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να αισθανθείς ότι αύριο το πρωί δεν θα υπάρχεις», είπε ο κ. Μπουμπόπουλος για τις δύσκολες μέρες με τις πυρκαγιές.

Μόλις έφτασε στη Δαδιά η κ. Σακελλαροπούλου χειροκροτήθηκε από κατοίκους και η συνάντηση έγινε στο πλακόστρωτο της πλατείας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμα ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Δελησταμάτης, ο κτηνοτρόφος Κώστας Πιστόλας, η επικεφαλής της Εταιρίας Βιοποικιλότητας Θράκης Δώρα Σκάρτση, οι υλοτόμοι Βαγγέλης Μπινέκης, Πυρέλη Χουσεΐν, ο Γιώργος Τσακίρης από τον Οίκο Μεταξιού «Τσακίρης», ο Απόστολος Αλεξούδης από το ξενοδοχείο «Το Κουκούλι», στο Σουφλί και ο πρόεδρος των επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών Σουφλίου και περιφέρειας Θεόδωρος Τσιαμίτας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Οι μαθητές της χώρας επιστρέφουν στα θρανία

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις την Δευτέρα

Κακοκαιρία “Daniel” – Διόδια: Παράταση στη δωρεάν διέλευση