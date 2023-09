Πολιτική

Ο Μητσοτάκης σε αγιασμό σχολείο στον Έβρο: Θα σταθούμε δίπλα σας

Μήνυμα ελπίδας από την άμεση αποκατάσταση πυρόπληκτου σχολείου στον Έβρο. Η υπόσχεση της κυβέρνησης.

Στον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο Παλαγίας Έβρου, που υπέστη σοβαρές φθορές από τις πρόσφατες πυρκαγιές αλλά αποκαταστάθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ μόλις 20 ημερών, παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Καταφέραμε και πετύχαμε, δουλεύοντας όλοι μαζί, ένα μικρό θαύμα, καθώς μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες ένα σχολείο το οποίο ήταν πρακτικά κατεστραμμένο ανοίγει και πάλι τις πόρτες του για τους μαθητές μας, για τους δασκάλους τους, καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Και θέλω, καταρχάς, να ευχαριστήσω ξεχωριστά όλες και όλους όσοι δούλεψαν για να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε εδώ και να κάνουμε τον αγιασμό σε αυτό το σχολείο το οποίο τόσο αγαπάτε, στις υπηρεσίες του Δήμου, στους γονείς πρώτα και πάνω απ' όλα -που ξέρω πόσο πλάτη βάλατε για να μπορούμε να είμαστε σήμερα εδώ», τόνισε ο Πρωθυπουργός στον χαιρετισμό του.

«Θέλω να γνωρίζετε ότι σε όλη αυτήν την προσπάθεια θα σταθούμε δίπλα σας. Και εδώ, για το σχολείο, το οποίο θα γίνει πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: «Εκτός από αυτά τα οποία θα κάνουμε στο σχολείο, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε γύρω από το σχολείο. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη οι σχετικές μελέτες αποκατάστασης της περιοχής γύρω από την Παλαγία έχουν ήδη δρομολογηθεί. Έχουμε το κόστος. Έχουμε ήδη βρει και τους σχετικούς χορηγούς, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν και μετά όλοι μαζί να βοηθήσουμε τη φύση, η οποία πολύ γρήγορα, είμαι σίγουρος, θα κάνει τη δουλειά της για να πρασινίσει ξανά αυτό το πολύ όμορφο μέρος. Το ίδιο φυσικά θα κάνουμε για όλο τον Έβρο».

«Όσο μεγάλες και αν είναι οι αντιξοότητες δεν το βάζουμε ποτέ κάτω. Ανασκουμπωνόμαστε και ξαναχτίζουμε καλύτερα αυτά τα οποία η μανία της φύσης κατέστρεψε»

Αναφερόμενος στις πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Θέλω, αγαπητά μου παιδιά και αγαπητοί δάσκαλοι και γονείς, σήμερα η σκέψη μας να πάει σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδος το οποίο, δυστυχώς, δοκιμάζεται ακόμα περισσότερο από ό,τι δοκιμαστήκατε εσείς. Στη Θεσσαλία, όπου δυστυχώς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχασαν τα σπίτια τους μέσα από μια καταστροφική πλημμύρα όμοια της οποίας δεν έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας».

«Αλλά θέλω να ξέρετε ότι όσο μεγάλες και αν είναι οι αντιξοότητες, όσο μεγάλες και αν είναι οι δυσκολίες δεν το βάζουμε ποτέ κάτω, έτσι δεν είναι; Ποτέ κάτω. Πάντα ανασκουμπωνόμαστε, πάντα κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία και ξαναχτίζουμε καλύτερα, όχι απλά ξαναχτίζουμε, ξαναχτίζουμε καλύτερα αυτά τα οποία η μανία της φύσης κατέστρεψε», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πέραν των επισκευών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων χάρη σε χρηματοδότηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας ώστε το σχολικό συγκρότημα να υποδεχτεί μαθητές και εκπαιδευτικούς την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, το επόμενο διάστημα προβλέπεται να υλοποιηθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, που θα περιλαμβάνουν εγκατάσταση θερμοπρόσοψης και αντικατάσταση των κουφωμάτων. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, ήδη σχεδιάζεται η κατασκευή γυμναστηρίου και βιβλιοθήκης.

Κυρ. Πιερρακάκης: Το σχολείο αυτό σήμερα γίνεται ένα σύμβολο για όλη τη χώρα

«Η πολιτεία βρέθηκε δίπλα σας, η πολιτεία θα είναι δίπλα σας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια, το σχολείο αυτό σήμερα γίνεται ένα σύμβολο για όλη τη χώρα, πως έπειτα από αντιξοότητες, έπειτα από δυσκολίες, ακόμα κι έπειτα από καταστροφές, πάντα καταφέρνουμε να βελτιωθούμε, πάντα γινόμαστε καλύτεροι, πάντα καταφέρνουμε να ξανασηκωθούμε», σημείωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Σήμερα έχουμε την χαρά να κάνουμε τον αγιασμό σε ένα πολύ καλύτερο, πολύ ομορφότερο σχολείο από αυτό που αφήσατε τον Ιούνιο και θα γίνει ακόμα ομορφότερο», δήλωσε η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Παλαγίας, Δήμητρα Βουρδόγλου, και πρόσθεσε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, κ. Πρωθυπουργέ, που με την ιδιαίτερη ευαισθησία και αγάπη για τον Έβρο μας, δώσατε τάχιστα, ο ίδιος προσωπικά, λύση στη χρηματοδότηση του έργου αποκατάστασης του σχολείου μας».

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, Φίλιππος Κετίκογλου, ευχαρίστησε, μεταξύ άλλων, την κυβέρνηση για την ταχύτητα με την οποία εκτελέστηκαν τα έργα αποκατάστασης.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού έχει ως εξής:

"Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί δάσκαλοι, αγαπητοί γονείς,

Καταρχάς καλή σχολική χρονιά, με πολλά χαμόγελα και με περισσότερη αισιοδοξία.

Ήθελα σήμερα να βρεθώ εδώ μαζί σας, στην Αλεξανδρούπολη, στο χωριό σας, για να σηματοδοτήσω με την παρουσία μου αυτό το νέο ξεκίνημα το οποίο καλούμαστε όλοι να κάνουμε, μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι, όχι μόνο για τον Έβρο αλλά συνολικά για όλη μας την πατρίδα.

Πράγματι Σεβασμιότατε, εδώ καταφέραμε και πετύχαμε, δουλεύοντας όλοι μαζί, ένα μικρό θαύμα, καθώς μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες ένα σχολείο το οποίο ήταν πρακτικά κατεστραμμένο ανοίγει και πάλι τις πόρτες του για τους μαθητές μας, για τους δασκάλους τους, καλύτερο από ό,τι ήταν πριν.

Και θέλω, καταρχάς, να ευχαριστήσω ξεχωριστά όλες και όλους όσοι δούλεψαν για να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε εδώ και να κάνουμε τον αγιασμό σε αυτό το σχολείο το οποίο τόσο αγαπάτε, στις υπηρεσίες του Δήμου, στους γονείς πρώτα και πάνω απ' όλα -που ξέρω πόσο πλάτη βάλατε για να μπορούμε να είμαστε σήμερα εδώ.

Αλλά και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στη ΔΕΠΑ Εμπορίας και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κ. Ξιφαρά, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που τον κάλεσα στο τηλέφωνο ζητώντας του να λειτουργήσει το σχολείο μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφερε και έφερε εις πέρας, σε συνεργασία με το Δήμο, αυτήν την αποστολή και είμαστε σήμερα εδώ και μπορούμε και κάνουμε αυτόν τον αγιασμό.

Ξέρω, φίλες και φίλοι, πόσο δοκιμάστηκε ο Έβρος αυτό το καλοκαίρι. Ξέρω επίσης ότι θα πάρει καιρό για να γιατρέψουμε τις πληγές μας. Όμως θέλω να γνωρίζετε ότι σε όλη αυτήν την προσπάθεια θα σταθούμε δίπλα σας. Και εδώ, για το σχολείο, το οποίο θα γίνει πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν.

Από ό,τι κατάλαβα παιδιά θέλετε ακόμα ένα γήπεδο μπάσκετ να το φτιάξουμε, έτσι δεν είναι; Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, το χρειαζόμαστε κι αυτό, ένα 5x5. Για να ακούσω, τι άλλο θέλουμε;

Έχουμε, λοιπόν, πολλά σχέδια για το σχολείο και θέλω να γνωρίζετε ότι ήδη, σε συνεργασία και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και με τον ιδιωτικό τομέα, μέσα στους επόμενους μήνες το σχολείο σας θα γίνει πραγματικά πολύ καλύτερο. Έχουμε πολλά αιτήματα εδώ. Λοιπόν, θα ζητήσω όλα αυτά να βρεθείτε μαζί, παιδιά, να μου τα βάλετε σε ένα ωραίο γράμμα και να μου πείτε τι θέλετε παραπάνω να κάνουμε στο σχολείο και θα τα κάνουμε.

Αλλά εκτός από αυτά τα οποία θα κάνουμε στο σχολείο, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε γύρω από το σχολείο. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη οι σχετικές μελέτες αποκατάστασης της περιοχής γύρω από την Παλαγία έχουν ήδη δρομολογηθεί. Έχουμε το κόστος. Έχουμε ήδη βρει και τους σχετικούς χορηγούς, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν και μετά όλοι μαζί να βοηθήσουμε τη φύση, η οποία πολύ γρήγορα, είμαι σίγουρος, θα κάνει τη δουλειά της για να πρασινίσει ξανά αυτό το πολύ όμορφο μέρος. Το ίδιο φυσικά θα κάνουμε για όλο τον Έβρο. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια αυτά να τα πούμε.

Τελειώνοντας, θέλω, αγαπητά μου παιδιά και αγαπητοί δάσκαλοι και γονείς, σήμερα η σκέψη μας να πάει σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδος το οποίο, δυστυχώς, δοκιμάζεται ακόμα περισσότερο από ό,τι δοκιμαστήκατε εσείς. Στη Θεσσαλία, όπου δυστυχώς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχασαν τα σπίτια τους μέσα από μια καταστροφική πλημμύρα όμοια της οποίας δεν έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας.

Αλλά θέλω να ξέρετε ότι όσο μεγάλες και αν είναι οι αντιξοότητες, όσο μεγάλες και αν είναι οι δυσκολίες δεν το βάζουμε ποτέ κάτω, έτσι δεν είναι; Ποτέ κάτω. Πάντα ανασκουμπωνόμαστε, πάντα κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία και ξαναχτίζουμε καλύτερα, όχι απλά ξαναχτίζουμε, ξαναχτίζουμε καλύτερα αυτά τα οποία η μανία της φύσης κατέστρεψε.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους εκπαιδευτικούς μας, εδώ από την Παλαγία. Κύριε Υπουργέ, η αρχή της σχολικής χρονιάς είναι πάντα μια αχτίδα αισιοδοξίας, ειδικά για τα πρωτάκια μας, τα οποία για πρώτη φορά έρχονται στο σχολείο. Αλλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς, σε όλη τη χώρα, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για όλα αυτά τα οποία κάνουν και γι' αυτά τα οποία θα κάνουν. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το πώς θα τους στηρίξουμε, για το πώς θα αναβαθμίσουμε συνολικά τα σχολεία μας.

Και θέλω να γνωρίζετε, κ. Δήμαρχε, κ. Περιφερειάρχη, ότι θα είμαι ξανά εδώ στο χωριό σας, να δω την πρόοδο η οποία θα επιτυγχάνεται στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στο σχολείο σας. Και πολύ σύντομα να μπορέσω να παίξω και μπάσκετ και ποδόσφαιρο με τα παιδιά, όταν θα έχουμε φτιάξει τα γήπεδα τα οποία τόσο θέλετε.

Καλή χρονιά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ".

