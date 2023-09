Αθλητικά

FIBA - Εθνική Ελλάδας: Πτώση στην παγκόσμια κατάταξη

Σημαντική υποιχώρηση κατέγραψε η "επίσημη αγηαπημένη" στην κατάταξη της FIBΑ, μετά από το Μουντομπάσκετ.

-

Η 15η θέση που κατέλαβε η εθνική στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Μανίλα είχε ως αποτέλεσμα να... κατρακυλήσει κατά πέντε θέσεις στην κατάταξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FIBA).

H εθνική ανδρών βρισκόταν στην 9η θέση πριν το εναρκτήριο τζάμπολ της διοργάνωσης, αλλά η λήξη αυτής τη βρίσκει στην 14η. Μία πτώση που την επηρεάζει, αφού όπως όλα δείχνουν η εθνική θα τοποθετηθεί στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας στο Προολυμπιακό τουρνουά.

Η μεγάλη πτώση της εθνικής οφείλεται και στο γεγονός πως η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Γερμανία, ανέβηκε 8 θέσεις και πλέον είναι 3η. Επιπρόσθετα, ο «χάλκινος» στη Μανίλα, Καναδάς, ανέβηκε 9 θέσεις και βρίσκεται στο Νο6. Η μεγαλύτερη άνοδος, πάντως είναι αυτή της Λετονίας που ανέβηκε 22 θέσεις και είναι 8η. Στην 6η θέση βρίσκεται η «ασημένια» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023, Σερβία.

Στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης παρέμειναν οι ΗΠΑ, παρά το γεγονός πως έμειναν εκτός βάθρου και τερμάτισαν στην 4η θέση. Σε αυτό επηρέασε η κατάληψη της 9ης θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023 από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2019, Ισπανία.

ΗΠΑ Ισπανία Γερμανία Αυστραλία Σερβία Καναδάς Αργεντινή Λετονία Γαλλία Λιθουανία Σλοβενία Βραζιλία Ιταλία Ελλάδα Πολωνία Πουέρτο Ρίκο Μαυροβούνιο Δομινικανή Δημοκρατία Τσεχία Φινλανδία