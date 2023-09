Τοπικά Νέα

ΔΕΘ: Πορείες διαμαρτυρίας με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη (εικόνες)

Συγκεντρώσεις και πορείες στην Θεσσαλονίκη. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα οι τρεις πορείες που είχαν ξεκινήσει από άγαλμα Ελ Βενιζέλου, πλατεία Καμάρας και πλατεία Λευκού Πύργου, με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 87η ΔΕΘ.

Οι πορείες που πραγματοποίησαν μέλη οργανώσεων και συλλογικοτήτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου κινήθηκαν στους κεντρικούς δρόμους και μέσω της Τσιμισκή και της πλατείας ΧΑΝΘ κατέληξαν στα σημεία απ όπου ξεκίνησαν.

Η τρίτη, μερικές δεκάδες άτομα, που διαμαρτυρήθηκαν για τις νέες ταυτότητες κατέληξε στο δημαρχιακό μέγαρο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από την Τροχαία Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 87ης ΔΕΘ και λόγω της επίσκεψης του πρωθυπουργού, σε συνδυασμό με την πιθανότητα νέων κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο διεξαγωγής της «87ης Δ.Ε.Θ.», των παράλληλων εκδηλώσεων – ομιλιών και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας-πορειών, στο κέντρο της πόλης θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Από την 06.00΄ ώρα της Παρασκευής (15-09-2023) μέχρι και την 20.00΄ ώρα της Κυριακής (17-09-2023) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.

Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.

Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.

Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

Το Σάββατο (16-09-2023), από ώρα 15.30΄ σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.

Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.

Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.

Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.

Κων/νου Καραμανλή, από Κατσιμίδη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.

Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.

Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.

Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.

Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίας Σοφίας, καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ.Αλεξάνδρου.

Παρακαλούνται οι κύριοι οδηγοί να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω αναφερομένους δρόμους.

Από ώρα 15.30΄ του Σαββάτου (16-09-2023) και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από Ανατολικά προς Δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Υπηρεσία μας θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο της δυνάμεώς της και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.