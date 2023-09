Πολιτική

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Βαθιά νυχτωμένος όποιος νομίζει ότι άλλη χώρα θα αντιμετώπιζε καλύτερα τη θεομηνία

Εφ’ όλης συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Τι είπε για Έβρο, ΕΣΥ, Οικονομία και Τουρκία.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας περνά μέσα από την ορθολογική διαχείριση των υδάτων της, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί αυτήν την ώρα.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ευρεία ερωτήματα αναφορικά με την ταχύτητα ειδοποίησης των κατοίκων της Λάρισας, τον χρόνο ενεργοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων, το σχέδιο αποκατάστασης των ζημιών και του παραγωγικού ιστού, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «το καιρικό φαινόμενο που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν πρωτοφανές και έξω από προηγούμενα περιστατικά. Για την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός επεσήμανε επιδεικνύοντας σχετικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ την διαφορά μεταξύ της βροχόπτωσης που είχε σημειωθεί στη διάρκεια του Ιανού και εκείνης που σημειώθηκε στη διάρκεια του Ντάνιελ, για να επισημάνει στη συνέχεια ότι "για Ιανό μας είχαν προειδοποιήσει" οι μετεωρολόγοι. Όπως τόνισε το καιρικό φαινόμενο που αντιμετώπισε η Θεσσαλία ήταν πολύ εντονότερο και δεν το είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν.

Αντίστοιχα, ως προς την ενεργοποίηση του 112 επεσήμανε ότι αυτά είχαν σταλεί επανειλημμένως σε ολόκληρη Θεσσαλία και ότι ακολουθείται διαφορετικό πρωτόκολλο σε περιπτώσεις πλημμύρας από ό,τι σε πυρκαγιές.

«Αν σε πιάσει η πλημμύρα στο δρόμο» είναι χειρότερα, είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι η σύσταση ήταν να ανέβουν οι κάτοικοι σε υψηλότερο όροφο και για αυτό δεν θρηνήσαμε μεγαλύτερο αριθμό νεκρών.

Αναφορικά με την εμπλοκή του Στρατού ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ήταν ο ίδιος παρών από την Πέμπτη το πρωί στο κέντρο επιχειρήσεων και ήταν σαφές ότι τα ελικόπτερα μπορούσαν να πετάξουν μόλις οι καιρικές συνθήκες το καθιστούσαν ασφαλές. Όπως τόνισε δεν είναι δυνατόν να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των πληρωμάτων. Όπως πρόσθεσε χρησιμοποιήθηκαν πολλά ελικόπτερα και πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις κατοίκων σε κάθε περίσταση όπου τούτο κρίθηκε απαραίτητο και στη συνέχεια δόθηκε βοήθεια σε προμήθειες όπου υπήρχε ανάγκη.

Τόνισε, τέλος, ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας περνά μέσα από την ορθολογική διαχείριση των υδάτων της. Όπως πρόσθεσε, τα προβλήματα έρχονται από το βαθύ παρελθόν και αφορούν τόσο την λειψυδρία και όσο και τις πλημμύρες που παρατηρούνται. Για τον σκοπό αυτόν ιδρύεται το Κέντρο Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, το οποίο αφού έχει τις απαραίτητες μελέτες θα διαθέτει την κεντρική εποπτεία, σε συντονισμό με την Περιφέρεια και με βοήθεια από το εξωτερικό. Όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός, έχει ήδη ζητηθεί βοήθεια από την Ολλανδία, η οποία έχει εκτενή τεχνογνωσία για αντιπλημμυρικά έργα, καλλιέργειες, προστασία οικισμών κλπ. Τέλος ο πρωθυπουργός τόνισε ότι υπό το φως των φαινομένων ορισμένοι οικισμοί καθίστανται ευάλωτοι και σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία θα εξεταστούν εναλλακτικές δυνατότητες για αυτούς. Επιβεβλημένο να αναδειχθεί το ζήτημα αυτό σε εθνικό επίπεδο, είπε ο πρωθυπουργός και τόνισε ότι για αυτό θα επιδιώξει ο υπό σύσταση Οργανισμός να έχει διακομματική συναίνεση ως προς την ηγεσία του.

Δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω ανασχηματισμό

«Το καιρικό φαινόμενο το οποίο κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε στη Θεσσαλία ήταν πρωτοφανές και έξω από τα μοντέλα και τα δεδομένα που κρίνουν με γνώμονα προηγούμενα περιστατικά», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην πρώτη ερώτηση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στη 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε ότι οι μετεωρολόγοι προέβλεψαν έντονο καιρικό φαινόμενο χωρίς ωστόσο κανείς να μπορεί να προβλέψει την πραγματική έκτασή του, είπε ο πρωθυπουργός που ρωτήθηκε για την αντιμετώπιση του ακραίου φαινομένου στη Θεσσαλία.

Απάντησε σχετικά με το πρωτόκολλο που ακολουθείται για την ενεργοποίηση του 112 λέγοντας ότι είναι διαφορετικό στις πλημμύρες από εκείνο που ακολουθείται στις πυρκαγιές.

Για την ανάμιξη του Στρατού επεσήμανε ότι ήταν ο ίδιος στο κέντρο επιχειρήσεων την Πέμπτη το πρωί όταν ακόμη ήταν σε εξέλιξη το φαινόμενο και αποφασίστηκε ότι τα ελικόπτερα θα πετούσαν ακριβώς τη στιγμή που θα ήταν εφικτό και ασφαλές και έτσι και έγινε. «Σώσαμε πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές επειδή ακριβώς δράσαμε συντονισμένα και με αυτοθυσία» τόνισε.

Υπογράμμισε για την επόμενη μέρα ότι η παραγωγική ανάπτυξη της Θεσσαλίας περνά μέσα από την ορθολογική διαχείριση των υδάτων της. Αναγνώρισε ότι χρειαζόμαστε τεχνική υποστήριξη και έχουμε ζητήσει βοήθεια από την Ολλανδία που έχει εμπειρία και γνώση και τόνισε ότι κάθε συζήτηση για τα έργα θα γίνει με την τοπική αυτοδιοίκηση της Θεσσαλίας αλλά ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί συνολικά ως εθνικό. «Ιανό μπορούσαμε να προβλέψουμε και αυτό προέβλεψαν οι μετεωρολόγοι αλλά αυτό δεν ήταν Ιανός» είπε ολοκληρώνοντας την απάντησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το καλοκαίρι θα καιγόμαστε και μετά θα πνιγόμαστε; Τι γίνεται με τα μεγάλα έργα και μήπως πρέπει να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για υποδομές;», ήταν η επόμενη ερώτηση που δέχθηκε ο πρωθυπουργός.

Απάντησε ότι όλες οι χώρες της Μεσογείου βρίσκονται αντιμέτωπες με παρόμοια φαινόμενα εξαιρετικά ακραία, τόνισε υπογραμμίζοντας ότι κανείς δεν αμφιβάλει για το ότι αυτό το πρόβλημα έχει έρθει για να μείνει και απαιτείται συστράτευση όλης της κοινωνίας.

Για τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία απάντησε ότι έγιναν αλλά για το πόσο αποτελεσματικά ήταν θα μας το υποδείξουν οι ειδικοί.

Είπε ότι πρέπει να δούμε την αντιπλημμυρική θωράκιση μέσα από μία διαφορετική σκοπιά και τόνισε ότι δεν πρόκειται μόνο για διαχείριση πλημμυρών αλλά και διαχείριση υδάτων στη Θεσσαλία.

Υπογράμμισε τη σημασία της Πολιτικής Προστασίας και την προσφορά της και αναφέρθηκε αναλυτικά σε δράσεις του ΑΙΓΙΣ επισημαίνοντας ότι στο μέλλον θα είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι είμαστε φέτος.

Για το αν υπήρξαν λάθη στους κυβερνητικούς χειρισμούς ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχει την απαίτηση πρώτα απ' όλα από τον εαυτό του για μια σκληρή αυτοκριτική και τόνισε πως ποτέ δεν είπε ότι δεν έγιναν λάθη.

Υπογράμμισε όμως ότι θα σταθεί στο τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί.

Επεσήμανε ότι δεν έχουμε εντάξει στα μετεωρολογικά μοντέλα όλα όσα έχουμε στη διάθεσή μας και είπε ότι η ΕΜΥ και το εθνικό αστεροσκοπείο θα μεταφερθούν στην Πολιτική Προστασία ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός.

Είπε ακόμη ότι χρειαζόμαστε πιο πολλά αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα για τη δράση των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και χρειάζεται καλύτερη εκπαίδευση προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αναφέρθηκε αναλυτικά και σε παραμέτρους που μπορούν να βελτιωθούν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Επανέλαβε ότι όταν επισκέφθηκε τον Έβρο διαπίστωσε ότι το μέγεθος της καταστροφής δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο στην αρχή είχαμε φοβηθεί, κάτι που αν και διαστρεβλώθηκε όπως είπε, όταν το διατύπωσε για πρώτη φορά, το επιβεβαιώνουν και οι ειδικοί.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης πραγματικά το διαπραγματεύτηκα και έφερα στη χώρα 31 δισεκ. ευρώ και είναι μια καλή ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει με ευελιξία, όπως και τους αδιάθετους πόρους του ΕΣΠΑ», είπε επίσης αναφορικά με τους ευρωπαϊκούς πόρους.

«Δεν θα ησυχάσω αν δεν πείσω τους συναδέλφους μου στην ΕΕ για την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλεγγύης», πρόσθεσε.

Η αποκατάσταση της Θεσσαλίας θα μας στοιχίσει και χρήματα θα έρθουν και από ευρωπαϊκούς αλλά και από εθνικούς πόρους τόνισε και δήλωσε ότι δεν θέλει να σκέφτεται τι θα γινόταν αν μια τέτοια καταστροφή συνέβαινε πέντε χρόνια πριν.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω ανασχηματισμό», είπε κλείνοντας την απάντησή του, καθώς είχε ρωτηθεί σχετικά.

Λειτούργησε το επιτελικό κράτος - Βαθιά νυχτωμένος όποιος νομίζει ότι άλλη χώρα θα αντιμετώπιζε καλύτερα τη θεομηνία

Κληθείς να διευκρινίσει σε ποια πρόσωπα ή δομές εντόπισε δυσλειτουργίες κατά την πρόσφατη διαχείριση της θεομηνίας και πως θα τα αντιμετωπίσει, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι χρειάζεται ένας πολύ καλύτερος κάθετος συντονισμός των στελεχών που αναφέρονται στην Πολιτική Προστασία, να υπάρξει προετοιμασία με σχέδια παρέμβασης, ενώ πρέπει να γίνονται περισσότερες ασκήσεις στην Πολιτική Προστασία. "Οι εξωλέμβιες βάρκες πχ δεν μπορούν να κινηθούν αφού κατεβαίνουν φερτά υλικά με μεγάλη δύναμη και καταστρέφουν τις μηχανές τους" ανέφερε ως παράδειγμα ο κ. Μητσοτάκης και είπε ότι "πρέπει να δουλέψουμε και να προετοιμαστούμε στο πεδίο, σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα. Οι δυνάμεις του στρατού που καλούνται να υποστηρίξουν την προσπάθεια θα βρίσκονται υπό την Πολιτική Προστασία. Ο στρατός για να κινητοποιηθεί πρέπει να έχει σαφή εντολή της Πολιτικής Προστασίας" προσέθεσε ο πρωθυπουργός εξάροντας τη δουλειά των τμημάτων του Μηχανικού.

Ερωτώμενος για τον δικό του απολογισμό για το επιτελικό κράτος, και για το εάν λειτούργησε ή όχι στα πρόσφατα γεγονότα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το επιτελικό κράτος δεν υποκαθιστά την αρμοδιότητα κάθε υπουργού να ασκεί τις αρμοδιότητες του. "Διαλειτουργικότητα και στοχοδοσία εξασφαλίζει το επιτελικό κράτος. Είναι ένας τρόπος διοίκησης" είπε και τόνισε ότι λειτούργησε το επιτελικό κράτος αφού δημιουργήθηκε συντονιστικό κέντρο και όλοι βρέθηκαν στον ίδιο χώρο με την δικιά του αρμοδιότητα ο καθένας. Άλλος με τη δημόσια υγεία άλλος με τη συλλογή νεκρών ζώων, άλλος τις υποδομές είπε ο κ. Μητσοτάκης. Προσέθεσε ότι "αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος" και σημείωσε ότι είναι βαθιά νυχτωμένος όποιος νομίζει ότι άλλη χώρα θα αντιμετώπιζε καλύτερα τη θεομηνία με βάση τον όγκο νερού που έπεσε. "Το παραδέχθηκαν όλοι οι ειδικοί και δεν καταλαβαίνω πως φταίει το επιτελικό κράτος. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το εναλλακτικό σενάριο στην μη ύπαρξη του επιτελικού κράτους. Να μην υπήρχε συντονιστικό όργανο; Να μην υπήρχε συντονισμός;" αναρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι πρέπει να είναι συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη η κριτική της αντιπολίτευσης, ενώ αναρωτήθηκε τι θα συνέβαινε εάν η θεομηνία αυτή συνέβαινε πριν από πέντε χρόνια.

"Δεν κάναμε ακόμη την πρόοδο που θα θέλαμε σε αυτό το επίπεδο, και θα μας απασχολήσει ως προτεραιότητα τη δεύτερη τετραετία. Μην πετροβολούμε όμως έναν τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης τον οποίο εγώ θα στηρίζω γιατί δεν βλέπω άλλη εναλλακτική" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ερωτώμενος για τα εθνικά θέματα και τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν και το αν προτίθεται να πάει τη Χάγη με τον ένα ή άλλο τρόπο, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Χάγη είναι πολύ μακριά ακόμη, προσθέτοντας ότι είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός της αποκατάστασης των διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, μέσω των συνομιλιών των υπουργών, και των ΜΟΕ, και την προώθηση μιας θετικής ατζέντας σε πολλά επίπεδα.

"Η Ελλάδα δεν άλλαξε στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, αλλά η βούληση μου ήταν να συνομιλούμε με την Τουρκία και τα ζητήματα μας να επιλύονται με βάση το διεθνές δίκαιο, και όταν διαφωνούμε να μην οδηγούνται τα πράγματα στα άκρα" είπε. Τόνισε με έμφαση ότι θέματα κυριαρχίας δεν πρόκειται να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ούτε ζητήματα που αφορούν τα νησιά τού ανατολικού Αιγαίου, και ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να τα συζητήσει με την Τουρκία.

"Η Τουρκία έχει συμφέρον να προσεγγίσει τη Δύση, και γνωρίζει ότι η προσέγγιση με την Ευρώπη περνά μέσα από τις καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Κι αυτό είναι ένα όπλο που έχουμε στα χέρια μας για την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Να μην περιμένουμε όμως να λυθούν από τη μια στιγμή στην άλλη θέματα που έρχονται από το παρελθόν, αλλά να συμφωνούμε ότι όταν διαφωνούμε τα πράγματα δεν πρέπει να οδηγούνται σε ακραία ρητορική" τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Η δομική απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας είναι η σταθερή και μόνιμη αύξηση του εισοδήματος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση σχετικά με την ακρίβεια δήλωσε τα εξής: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελληνικό νοικοκυριό είναι η ακρίβεια. Η αλήθεια είναι ότι το σούπερ μάρκετ είναι πολύ ακριβό. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ούτε αυτό είναι δικαιολογία. Αντιμετωπίζεται με τρεις τρόπος. Ο πρώτος είναι επιδερμικός και έχει να κάνει με τα διάφορα επιδόματα. Η δομική απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας είναι η σταθερή και μόνιμη αύξηση του εισοδήματος. Τώρα γίνεται με την αύξηση των μισθών, των συντάξεων. Το ξεπάγωμα των τριετιών θα αρχίσει από 1.1.2024. Όλα αυτά είναι σημαντικές παρεμβάσεις. Κάποια στιγμή η ακρίβεια θα υποχωρήσει αλλά οι αυξήσεις των μισθών θα είναι εδώ. Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση έχει να κάνει με τη λειτουργία της αγοράς. Γίνονται πολύ συστηματικοί έλεγχοι. Θα πολεμήσουμε την αισχροκέρδεια με τη μέγιστη δυνατή αυστηρότητα. Έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να ερευνούμε αν αυξήσεις οι οποίες γίνονται είναι δικαιολογημένες. Θα ζητάμε εξηγήσεις από τις εταιρείες γιατί αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων τους. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας. Απαιτεί συγκρούσεις τις οποίες είμαι αποφασισμένος να κάνω. Έχουμε ήδη επιβάλλει πρόστιμα. Είμαι αποφασισμένος να δώσω αυτή τη μάχη, δεν είναι εύκολο να την κερδίσουμε αλλά θα τη δώσουμε με όλα τα εργαλεία».

Ο πρωθυπουργός ερωτηθείς αν ήταν αποτελεσματικό το rotation στην κυβέρνηση το καλοκαίρι απάντησε: «Είμαι περίεργος τι ερώτηση θα μου κάνατε αν δεν έκανα αλλαγές. Το rotation δεν έγινε στην τύχη. Έκρινα και σκέφτηκα ποιος μπορεί να υπηρετήσει συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Αμετακίνητοι υπουργοί δεν υπάρχουν, αμετακίνητες πολιτικές υπάρχουν. Αξιολογούνται σε δύο επίπεδα. Μπορούν να υλοποιήσουν την πολιτική; Το ένα ζήτημα είναι η αποτελεσματικότητα. Δεν μπορεί σε δύο μήνες να κρίνω και ξέρετε ότι αποφεύγω τους συχνούς ανασχηματισμούς. Το δεύτερο κριτήριο έχει να κάνει με τη συμπεριφορά. Αν κρίνω ότι κάποια συμπεριφορά δικαιολογεί την απομάκρυνση ενός υπουργού δεν θα διστάσω να το κάνω. Σε όσους ισχυρίζονται ότι δεν ξεκινήσαμε καλά, το ακούω αλλά κληθήκαμε να διαχειριστούμε δύο καταστροφές. Αλλά πρέπει να πω ότι μέσα σε 3 μήνες πήραμε επενδυτική βαθμίδα. Είχα δεσμευτεί ότι θα την πάρουμε σε 3 μήνες και την πήραμε. Κλείνουμε ένα πολύ τραυματικό κύκλο. Η κυβέρνηση υλοποίησε ήδη το μισό της κυβερνητικό πρόγραμμα. Λύσαμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του ΕΚΑΒ. Άρα καλή η κριτική, ναι, βλέπω τη δυσθυμία αλλά μια κυβέρνηση κρίνεται στο σύνολό της. Λογικό να μας ασκείτε κριτική επιμέρους αλλά μια κυβέρνηση κρίνεται συνολικά. Και η προηγούμενη κυβέρνηση κρίθηκε συνολικά και αυξήσαμε το ποσοστό μας από το 40% στο 41%».

Ο κ. Μητσοτάκης σε ερώτηση για τα μέτρα που αφορούν την πάταξη της φοροδιαφυγής και πότε θα δούμε αποτελέσματα απάντησε τα εξής: «Ήδη έχουμε δει αποτελέσματα. Την προηγούμενη τετραετία κάναμε βήματα, τώρα θα κάνουμε άλματα. Τα μέτρα ήταν πολύ συγκεκριμένα και θα αποδώσουν. Δεν δυσκολεύτηκα να δώσω παραδείγματα συμπολιτών μας που δηλώνουν εισοδήματα και γεννώνται ερωτήματα πως ζουν. Η τεχνολογία μας βοηθά πολύ ώστε να κάνουμε διασταυρώσεις στοιχείων. Η παραβατικότητα δεν είναι μόνο φορολογική. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε ποια έκταση που κάποιος μισθώνει σε κάποια παραλία. Και ο πολίτης να γίνει συμμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια καταπολέμησης της παρανομίας. Αν δεν υπάρχει νομιμότητα παντού, κάποιοι αισθάνονται κορόιδα. Και όταν αισθάνονται διαχρονικά κορόιδα είναι εύκολο να καταφύγουν σε αυτή τη συμπεριφορά. Πρέπει να είμαστε πολύ κάθετοι για να ξαναχτίσουμε αυτές τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Τα αποτελέσματα θα είναι μετρήσιμα, θα βοηθήσουν στο στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι ζήτημα οικονομικό αλλά και βαθιά κοινωνικής δικαιοσύνης».

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε με την Τουρκία ζητήματα εθνικής κυριαρχίας

Ερωτώμενος για τους μισθούς, και το εάν αντέχει η Οικονομία τις αυξήσεις και για τους κατώτατους μισθούς, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι δεν έχει να πει κάτι για το ποσοστό αύξησης στον κατώτατο μισθό το οποίο θα υλοποιηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο, ενώ προσέθεσε ότι έθεσε δυο στόχους γι’ αυτή την τετραετία: Πρώτον ο μέσος όρος των μισθών να φτάσει στα 1500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός στα 980, τονίζοντας ότι ο καθορισμός του μισθού είναι ζήτημα της αγοράς.

Είπε ότι οι μισθοί στη χώρα μας αυξήθηκαν επειδή μειώνεται η ανεργία και οι επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό και πληρώνουν περισσότερο. Σημείωσε ότι ευνοήθηκαν οι επιχειρήσεις από την κυβέρνηση με την μείωση της φορολογίας και ως εκ τούτου μπορούν να δώσουν αυξήσεις. Προσέθεσε ότι "παρατηρούμε σύννεφα στην παγκόσμια οικονομία αλλά η ελληνική οικονομία έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, η ανάπτυξη είναι μεγαλύτερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονομίας και λέω στους επιχειρηματίες "πληρώστε περισσότερα για να βρείτε καλούς εργαζόμενους". Σημείωσε επίσης ότι θα γίνουν λελογισμένες παρεμβάσεις που θα προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα δίνουν δυνατότητα ευελιξίας στις επιχειρήσεις.

Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά και το εάν υπάρχει προοπτική υποχωρήσεων για χάρη των διαπραγματεύσεων, και σε ποια ζητήματα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι όλοι αντιλαμβάνονται πως σε καμία διαπραγμάτευση καμία πλευρά δεν μπορεί να πετύχει το 100% των απαιτήσεών του. Ο όρος "υποχωρήσεις" δεν είναι δόκιμος είπε, και προσέθεσε ότι πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο "μετακινήσεις", αλλά ξεκαθάρισε ότι τα ζητήματα που συζητά με την Τουρκία "δεν είναι άλλα από την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, για το καθεστώς των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, και από τα δικαιώματα που απορρέουν από την άσκηση της κυριαρχίας στα νησιά". Τόνισε επίσης ότι επί σαράντα χρόνια συζητάμε με την Τουρκία για το ζήτημα αυτό, και ο ίδιος ξέρει ότι οι πολιτικές δεν αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά όπως είπε "και να μη μπορέσουμε να συμφωνήσουμε αυτό δεν μας υποχρεώνει να είμαστε μονίμως στα κόκκινα και στην ένταση που βιώσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Τα ζητήματα αυτά δεν λύθηκαν 40 χρόνια αλλά δεν υπήρχε πάντα ένταση. Η κανονικοποίηση των διαύλων επικοινωνίας είναι καλοδεχούμενη για δυο χώρες".

Ερωτώμενος για το εάν μπορεί να μην πάει καλά η ΝΔ στις περιφερειακές εκλογές, και εάν σκοπεύει να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μετεγκατάσταση χωριών που «πνίγονται», ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η ΝΔ έδωσε πολιτική διάσταση στις περιφερειακές εκλογές, γιατί θέλει να συνεννοείται με τους περιφερειάρχες που έχουν αναπτυξιακό έργο να υλοποιήσουν, και πρέπει να είναι συντονισμένοι με την κυβέρνηση. Το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλία όπως είπε, και τόνισε ότι τον απολογισμό θα τον κάνουμε το βράδυ των εκλογών. "Σε 13 περιφερειάρχες και 3 δημάρχους δώσαμε χρίσμα και εκεί σταματά η εμπλοκή μας" είπε. Τέλος για το ενδεχόμενο μετεγκατάσταση χωριών, είπε ότι δεν μπορεί να γίνει μετεγκατάσταση ερήμην των τοπικών κοινωνιών, προσέθεσε ότι χρειαζόμαστε την άποψη των ειδικών επιστημόνων, και εάν αυτοί πουν ότι πρέπει κάποια χωριά να μετακινηθούν "τότε θα μιλήσουμε με τους κατοίκους. Σε συνεννόηση μαζί τους θα γίνει ότι πρέπει να γίνει".

Η αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για τις παρεμβάσεις στην πολιτική προστασία και σχετικά με όσα είχε πει μετά το Μάτι απάντησε τα εξής: «Το 2018 δεν ήμασταν κυβέρνηση. Στα θέματα πολιτικής προστασίας έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Μας έχει ασκηθεί κριτική ότι δίνουμε προτεραιότητα μόνο στις εκκενώσεις. Στο Μάουι δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επειδή η πολιτεία της Χαβάης δεν κατάφεραν να τους εκκενώσουν. Εμείς το κάνουμε και δεν ήταν εύκολο να το πετύχουμε αυτό. Στη Γερμανία δεν έχουν σήμερα 112, το ίδιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Γερμανία 170 άνθρωποι πνίγηκαν από μία βροχόπτωση που ήταν το 1/10 αυτής στη Θεσσαλία. Ενισχύουμε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Στυλιανίδης για προσωπικούς λόγους δεν μπήκε στην κυβέρνηση όταν συγκροτήθηκε η νέα κυβέρνηση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δήλωσε τα εξής: «Το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων έχει παρουσιαστεί από το Υπουργείο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα αποχώρησης του προσωπικού αλλά δεν φαίνεται να είναι χειρότερο από άλλες χρονιές. Οι πρώτες αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους αφορούσαν τους υπαλλήλους στην υγεία. Η αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, δεν έχει να κάνει μόνο με προσλήψεις και μισθούς. Αναφέρθηκα χθες στην επίσκεψη στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Τέτοιες δράσεις θα δούμε εκατοντάδες να ξεδιπλώνονται σε δομές υγείας. Θα επιμείνω ιδιαίτερα στο σχεδιασμό μας για το ΕΚΑΒ».

Ο κ. Μητσοτάκης σε ερώτηση για τη σχέση των Σπαρτιατών με τον Ηλία Κασιδιάρη και εάν χρειάζεται νέα νομοθετική παρέμβαση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές απάντησε τα εξής: «Αυτές οι κομματικές δράσεις απαξιώνονται στη συνείδηση των πολιτών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Η ΝΔ υπερασπίστηκε τη ρύθμιση που ψήφισε. Δεν κρίνουμε ότι απαιτείται μια αντίστοιχη στις αυτοδιοικητικές εκλογές γιατί δεν κρίνει ο 'Αρειος Πάγος και υπάρχει πρόβλεψη. Είμαι ανοικτός να συζητήσω στη Βουλή ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση κομμάτων που σχετίζονται με πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα που όλοι μας γνωρίζουμε. Υπάρχουν και υποθέσεις στο εκλογοδικείο που αφορούν τις εκλογές του Ιουνίου 2023 και κατά πόσο ο 'Αρειος Πάγος παραπλανήθηκε».

Κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης η αντιμετώπιση των ανισοτήτων

Ερωτώμενος για την κοινωνική πολιτική και την επίτευξη στόχων σε σύγκλιση με την Ευρώπη, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η αντιμετώπιση των ανισοτήτων είναι κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Είπε ότι «κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση γνωρίζοντας ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη που πρέπει να διανύσουμε». Μίλησε για τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στην Ευρώπη με την αξιοποίηση σημαντικών εργαλείων, αναφέρθηκε στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στην επιδοματική πολιτική που πρέπει να γίνει ακόμη πιο στοχευμένη. Τόνισε όμως ότι «για την αντιμετώπιση της φτώχειας πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να στοχεύσουμε στο ζήτημα της εργασίας και την αντιμετώπιση της δομικής ανεργίας» είπε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε ότι ο άνθρωπος που έχει μία αξιοπρεπή δουλειά με έναν αξιοπρεπή μισθό βγαίνει κατά κανόνα από την παγίδα της φτώχειας. Εξήγησε ότι ακόμη δεν είμαστε εκεί που θέλουμε με την ανεργία αλλά η ανεργία αποκλιμακώνεται και αναφέρθηκε στο ξεπάγωμα των τριετιών που εξήγγειλε. Μία ανάπτυξη με περισσότερη ισότητα ή με λιγότερες ανισότητες είναι στον πυρήνα και της δικής μου φιλελεύθερης πολιτικής κοσμοθεωρίας, είπε.

Ακολούθως σε ερώτηση σχετικά με δημοσιεύματα που τον φέρουν να θέλει να αναλάβει θέση στην Ευρώπη, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Με αιφνιδιάζετε. Θυμάμαι ένα τραγούδι που λέει ‘δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω'». Πρόσθεσε πως έχει εκλεγεί με ένα υψηλό ποσοστό πρωθυπουργός της χώρας και θα τιμήσει την ψήφο του λαού για την επόμενη τετραετία, υπογραμμίζοντας πως προτιμά να εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη από το να εκπροσωπεί την Ευρώπη στην Ελλάδα. «Δεν έχω καμία πρόθεση να πάω πουθενά», τόνισε.

Σχετικά με τις αντιδράσεις για τις νέες ταυτότητες, ο πρωθυπουργός εξήγησε πως είναι πάντα ανοιχτός και πολύ υπομονετικός στο να εξηγεί τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες αλλά του είναι λίγο δύσκολο να συνομιλεί με το παράλογο. «Είναι απολύτως προφανές ότι μια ταυτότητα την οποία έχουμε από το 1962 δεν μπορεί να επιβιώσει στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο ούτε να είναι ένα αξιόπιστο ταξιδιωτικό έγγραφο όπως μας ζητά η Ευρώπη να έχουμε. Οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται πιο ασφαλείς και προστατευμένοι όταν θα έχουν μια ταυτότητα που δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί», τόνισε.

Εξήγησε πως δεν αισθάνεται ότι υπάρχει κάποια μαζικότητα στο κίνημα κατά των νέων ταυτοτήτων αλλά και ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω για μια διοικητική πράξη, για την οποία άλλωστε δεν απαιτείται διαβούλευση. Είπε επίσης πως τζάμπα κόπο κάνουν όσοι σπεύδουν να εκδώσουν ταυτότητες παλιού τύπου που θα πάψουν να ισχύουν οριστικά το καλοκαίρι του 2026.

Δεν θα σταματήσω να εγείρω το ζήτημα του Φρ. Μπελέρη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στον ίδιο τον Ράμα

Ερωτώμενος για την Πανεπιστημιακή αστυνομία και για το φόρο ημερήσιας διαμονής στα ξενοδοχεία, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν καταργείται αλλά ενισχύεται η λογική της καλύτερης ένταξής της στη ζωή των πανεπιστημίων. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι χρειάζεται πιο συστηματική συνεργασία με τους Πρυτάνεις προκειμένου να είναι ασφαλή τα πανεπιστήμια τους, και διευκρίνισε ότι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία δεν είναι υποκατάστατο της Αστυνομίας η οποία πολλές φορές έχει επέμβει σε καταλήψεις. "Χρειαζόμαστε πιο ενεργή συμμετοχή των πρυτάνεων, να καθαρίσουν σχέδια ασφαλείας για τα πανεπιστήμια τους. Συνολικά η κατάσταση στα πανεπιστήμια είναι πολύ καλύτερη απ΄ότι πριν 4 χρόνια" είπε. Αναφερόμενος στην αύξηση του φόρου διαμονής στα ξενοδοχεία είπε ότι από την στιγμή που αυξάνουμε το αποθεματικό για φυσικές καταστροφές είναι λογικό να αυξήσουμε το φόρο διαμονή στα πολυτελή ξενοδοχεία κάτι που επιβαρύνει όπως είπε, τους ξένους επισκέπτες μας. Το αποθεματικό θα μας επιτρέψει να κρατήσουμε την Ελλάδα ασφαλή και δεν δημιουργεί ζητήματα ανταγωνισμού είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ερωτώμενος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη στήριξη τους, και νέο φορολογικό πλαίσιο για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε από το δεύτερο και παρέπεμψε στο υπουργείο Οικονομικών λέγοντας ότι "όλα είναι στο τραπέζι". Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είπε ότι πράγματι είναι περιορισμένη η πρόσβαση τους στο τραπεζικό σύστημα, τόνισε ότι "θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και σε μη τραπεζικά ιδρύματα να χορηγούν δάνεια σε ΜΜε" και ανέφερε ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα έδωσε έως τώρα δάνεια σε 60 χιλιάδες επιχειρήσεις. Το επόμενο διάστημα θα είναι διάστημα σημαντικών εξαγγελιών για το ΕΣΠΑ και την στήριξη των ΜΜε είπε και αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον πράσινο μετασχηματισμό και την κατάρτιση δεξιοτήτων των εργαζομένων. "Να ενθαρρύνουμε συγχωνεύσεις ΜΜε για να βοηθηθεί η ανταγωνιστικότητα" είπε και κατέληξε: "Είναι καλύτερο να έχεις ένα μικρό μερίδιο σε μια μεγάλη εταιρεία παρά ένα μεγάλο σε μια μικρή".

Τέλος, ερωτώμενος για την φυλάκιση του Φρέντυ Μπελέρη, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι σκιάζει τις σχέσεις με την Αλβανία και ανατρέπει την πρόοδο που πετύχαμε την προηγούμενη τετραετία. "Με προβληματίζει το γεγονός όχι μόνο της φυλάκισης αλλά ότι ακόμη και σήμερα αρνείται η Αλβανία το δικαίωμα να ορκιστεί δήμαρχος. Το έχω αναφέρει στην ηγεσία της Αλβανίας, και δεν υπεισέρχομαι στη αλβανική δικαιοσύνη, αλλά αυτό αποτελεί παραβίαση του κράτος δικαίου και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις που θα έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην προσπάθεια Αλβανίας να προσεγγίσει την ΕΕ" είπε ο κ. Μητσοτάκης. Τόνισε επίσης ότι η μειονότητα πρέπει να αισθάνεται ότι στο πρόσωπο της Ελλάδας έχει έναν σύμμαχο στα αυτονόητα, δηλαδή το σεβασμό σε όλα τα δικαιώματα της.

"Δεν θα σταματήσω να εγείρω αυτό το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στον ίδιο τον Ράμα" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Σήμερα η Ελλάδα έχει πετύχει να δανείζεται πιο φτηνά από τη Γαλλία

Ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για τις μεγάλες αλλαγές στο κράτος και σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση και αν προτίθεται να συναντηθεί με το νέο ή τη νέα αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε τα εξής: «Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, προφανώς είμαι πάντα διαθέσιμος. Το ίδιο ίσχυε για τον κ. Ανδρουλάκη αλλά ακόμα περιμένω στο ακουστικό. Για τη συνταγματική αναθεώρηση όταν έρθει η ώρα θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας. Το Σύνταγμα και η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι προϋπόθεση για τις μεγάλες αλλαγές στο κράτος. Τίποτα από όσα έχω εξαγγείλει δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Οι αλλαγές στο κράτος προχωρούν. Δεν θέλω να τοποθετηθώ για ένα θέμα που θα ανοίξει το 2025. Θα επιδιώξω την αναθεώρηση του άρθρου 16».

Ο κ. Μητσοτάκης ερωτηθείς για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών απάντησε τα εξής: «Έχουν γίνει πολλά την προηγούμενη τετραετία για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Έχουμε υλοποιήσει σχεδόν 20 δράσεις. Η ισότητα στο γάμο είναι στα σχέδια της κυβέρνησης για αυτή την τετραετία. Ο χρόνος που θα επιλέξουμε αυτή τη ρύθμιση στη Βουλή είναι δική μου απόφαση. Είναι ένα ζήτημα που μέσα σε αυτή την τετραετία αυτή η κυβέρνηση θα το έχει επιλύσει».

Ο πρωθυπουργός ερωτηθείς για την επενδυτική βαθμίδα και τι σημαίνει στη ζωή των πολιτών αλλά και σχετικά με το μετρό της Θεσσαλονίκης απάντησε τα εξής: «Φαίνεται ότι θα πάμε στο β' εξάμηνο του επόμενου έτους για να εγκαινιάσουμε το Μετρό. Πιστεύω ότι το έργο θα αποζημιώσει τους Θεσσαλονικείς και με το παραπάνω.

Είναι σημαντική η επενδυτική βαθμίδα γιατί ανοίγει για τη χώρα νέες πηγές χρηματοδότησης και για τη μείωση του κόστους δανεισμού σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων. Το επιτόκιο αναφοράς έχει τη σημασία του αλλά έχει και το σπρέντ. Σήμερα η Ελλάδα έχει πετύχει να δανείζεται πιο φτηνά από τη Γαλλία. Όσο θα μειώνεται το κόστος δανεισμού, τόσο μεγαλύτερο όφελος θα έχουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ζήτημα είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Δεν κρυβόμαστε πίσω από την επενδυτική βαθμίδα. Το κύριό μας μέλημα για τους επόμενους μήνες είναι να περιορίσουμε τις επιπτώσεις από την παγκόσμια έκρηξη τιμών».

Θα δοθεί μεγάλη σημασία σε πιο μικρά έργα που είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα μεγάλα αντιπλημμυρικά

Ο πρωθυπουργός κληθείς να απαντήσει για το αν η κυβέρνηση είχε καταθέσει αίτημα για απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας λίγο πριν την καταστροφή στη Θεσσαλία, τόνισε: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 2026. Αν δεν είμαστε βέβαιοι ότι ένα έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εντός αυτού του χρονοδιαγράμματος είναι πολύ καλύτερο να επιτύχουμε χρηματοδότηση από άλλους πόρους, είπε.

Τόνισε μάλιστα ότι αν ένα έργο εντάσσεται ή απεντάσσεται από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν σημαίνει ότι θα γίνει ή δεν θα γίνει. Αυτό έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες διαδικασίες του Ταμείου και φυσικά με τα χρονοδιαγράμματα.

Μίλησε επίσης στη διαδικασία ολοκλήρωσης έργων στη χώρα μας και στις καθυστερήσεις που οφείλονται ακόμη και σε προσφυγές από περιβαλλοντικές οργανώσεις γι αυτό και όπως είπε θα δοθεί μεγάλη σημασία σε έργα πιο μικρά που είναι πιο γρήγορα στην αδειοδότηση και ενδεχομένως εξίσου αποτελεσματικά με τα μεγάλα αντιπλημμυρικά.

Σε ερώτηση για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επεσήμανε ότι ως προς τα μέτρα με δημοσιονομικό αποτύπωμα δεν υπάρχουν περιθώρια για περισσότερα αυτών που ήδη έχουν εξαγγελθεί, και τα οποία όμως, όπως είπε, είναι σημαντικά.

Αναφέρθηκε στα μέτρα που ήδη έχουν δρομολογηθεί και στην έμφαση που δίνεται ειδικά προς διευκόλυνση των νέων.

«Ως προς το AirBNB είναι ένα πρώτο πακέτο παρεμβάσεων το οποίο εξισώνει τους κανόνες του ανταγωνισμού και θα μας βοηθήσει να πετύχουμε καλύτερη ισορροπία ώστε να μην έχουμε τόσο μεγάλη πίεση σε συγκεκριμένες περιοχές», είπε τονίζοντας ωστόσο πως στόχος δεν είναι «να σκοτώσουμε έναν θεσμό» που έχει οικονομικό αποτέλεσμα για τη χώρα.

Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως δεν πρέπει να αντιδρούμε σπασμωδικά και είναι πολύ καλύτερα να προλαμβάνουμε από το να ερχόμαστε εκ των υστέρων να κάνουμε αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.

Είπε χαρακτηριστικά πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον υπουργό Δικαιοσύνης και στις προτάσεις που θα έρθουν προς ψήφιση ώστε να διορθωθούν παθογένειες οι οποίες υπάρχουν.

Σχολίασε σχετικό παράδειγμα που αναφέρθηκε στην ερώτηση και τόνισε πως οι παρεμβάσεις αν νομοθετηθούν πολύ σύντομα θα είναι μια σημαντική τομή με το χθες στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Δικαιοσύνη.

Οι αγρότες γνωρίζουν πως όποτε υπάρχει ανάγκη η στήριξη της πολιτείας είναι δεδομένη

Ερωτώμενος για το κόστος πρωτογενούς παραγωγής ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η βούλησή του είναι μεταξύ άλλων ένας οργανισμός σε κάθε περιφέρεια για τη διαχείριση υδάτων, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε καλές επιδόσεις στον πρωτογενή τομέα. Είπε ότι πάει πολύ καλά ο τομέα των εξαγωγών, ενώ υπάρχουν διακρίσεις σε παραγωγούς, και τόνισε ότι η άλλη όψη της ακρίβειας είναι η αύξηση στην τιμή πώλησης των προϊόντων των παραγωγών. "Έχουμε φιλόδοξα σχέδια για τον πρωτογενή τομέα, οι αγρότες γνωρίζουν πως όποτε υπάρχει ανάγκη η στήριξη της πολιτείας είναι δεδομένη στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων" είπε και προσέθεσε:

"Πρέπει να κάνουμε και θα κάνουμε μια οργανωμένη μελέτη του τρόπου με τον οποίο η κλιματική κρίση επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα σε όλα τα επίπεδα, την αλιεία την κτηνοτροφία κλπ. Επιμένω για τη διαχείριση του νερού που είναι σημαντικό θέμα".

Ερωτώμενος για τον υπερτουρισμό και τον ενδεχόμενο περιορισμό του, και το πως μπορεί η κυβέρνηση να διαχειριστεί την αύξηση του τουρισμού με αυτές τις υποδομές ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο υπερτουρισμός μας απασχολεί και πρώτο δείγμα είναι η οργάνωση του αριθμού επισκεπτών στην Ακρόπολη, που θα εφαρμοστεί και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους. "Να μην μετράμε την απόδοση του τουρισμού μόνο με αφίξεις αλλά με το πόσα ξοδεύουν, να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο και σε άλλες εποχές το χρόνο" είπε ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι "έχουμε κάνει βήματα και στα δυο". Είπε ότι οι τάσεις στο διεθνή τουρισμό κατατείνουν στο ότι πολλοί τουρίστες θέλουν να ταξιδεύουν και άλλες εποχές πλην του καλοκαιριού, και σημείωσε ότι οι υποδομές δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον τουρισμό, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων στην Κρήτη. Για το ΒΟΑΚ είπε ότι "αναμένουμε τις προσφορές για το μείζον κομμάτι της σύμβασης παραχώρησης".

Σε ερώτηση για την αντιμετώπιση των Κροατών χούλιγκαν στα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, και το εάν είναι ευχαριστημένος με τη λειτουργικότητα της αστυνομίας, καθώς και για τα επιδόματα στήριξης στους ευάλωτους ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε από το δεύτερο λέγοντας ότι το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί ξανά στην ίδια έκταση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει στήριξη στους λογαριασμούς ρεύματος.

Για το θέμα της αστυνομίας είπε ότι "μπορούμε καλύτερα στην αστυνόμευση" και συνέστησε "λίγη υπομονή". "Ο κόσμος θέλει μεγαλύτερη ασφάλεια, 2,5 χιλιάδες αστυνομικοί θα αποδεσμευθούν από τη φύλαξη προσώπων και από τη δική μου φρουρά για να πάνε στο δρόμο και στα Τμήματα. Έχουμε δουλειά ακόμη" είπε ο πρωθυπουργός και κατέληξε: "Έχει κάνει καλή δουλειά η αστυνομία αλλά η διαχείριση των Κροατών δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της, και γι’ αυτό κάποιοι έχουν λογοδοτήσει".

Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στο θέμα της φοροδιαφυγής και θα το κάνουμε όχι μόνο για λόγους οικονομικούς αλλά και για λόγους δικαιοσύνης

Ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για τους πληγέντες του Έβρου απάντησε τα εξής: «Βρέθηκα στον Έβρο και συνομίλησα με πολίτες, είμαι πολύ στεναχωρημένος για τη μεγάλη ζημιά που έγινε. Μία ακτίδα αισιοδοξίας είναι ότι τελικά η ζημιά στο δάσος δεν ήταν όσο καταστρεπτική φαινόταν στην αρχή. Είναι βέβαιο ότι θα στρέψουμε την προσοχή μας στον Έβρο. Η κρατική αρωγή θα εφαρμοστεί και στον Έβρο με μεγάλη ταχύτητα. Στον πρωτογενή τομέα ο ΕΛΓΑ έχει ξεκινήσει καταγραφή. Ήδη εκπονούνται με μεγάλη ταχύτητα οι μελέτες αποκατάστασης και προστασίας των εδαφών. Έχουμε ήδη βρει τους πρώτους αναδόχους. Έχω δεσμευτεί ότι μέχρι τέλος του έτους θα παρουσιάσουμε πιο συγκεκριμένες σκέψεις για την αναπτυξιακή δυναμική του Έβρου».

Στην τελευταία ερώτηση της συνέντευξής του στην 87η ΔΕΘ, σχετικά με τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και την εφαρμογή των μέτρων ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Η είσπραξη των φόρων είναι αντικείμενο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Επιμένω στη χρήση της τεχνολογίας. Ο δεκάλογος τον οποίο θα ψηφίσουμε άμεσα δίνει πλαίσιο να σφίξουμε τα λουριά και να παρέμβουμε όπου ξέρουμε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Ξέρω ότι προκάτοχοί μου έχουν πει τα ίδια και υπάρχει καχυποψία. Είμαι αποφασισμένος. Ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε όχι μόνο για λόγους οικονομικούς αλλά και για λόγους δικαιοσύνης».

