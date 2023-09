Κόσμος

Μεξικό: Κεραυνός σκότωσε δύο ανθρώπους σε παραλία (βίντεο ντοκουμέντο)

Το ένα από τα θύματα, μία γυναίκα 33 ετών, προσπαθούσε να φτάσει στον σύζυγό της που είχε βρει ήδη καταφύγιο από την καταιγίδα.

Τραγικό θάνατο από πτώση κεραυνού σε παραλία βρήκαν μια γυναίκα που έκανε διακοπές και ένας πλανόδιος πωλητής

Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε, μάλιστα, τη στιγμή που κεραυνοβολήθηκαν η 33χρονη γυναίκα και ο πλανόδιος πωλητής.

Τα δύο θύματα περπατούσαν στην παραλία, την περασμένη Παρασκευή όταν τους χτύπησε ο κεραυνός.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η 33χρονη προσπαθούσε να πλησιάσει τον σύζυγό της, που είχε ήδη βρει καταφύγιο από την καταιγίδα που είχε ξεσπάσει, καλυπτόμενος κάτω από μια στέγη.

Παρά τις προσπάθειες τόσο του συζύγου της 33χρονης όσο και διασωστών που βρίσκονταν στην παραλία, η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει.

Ο πλανόδιος πωλητής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

