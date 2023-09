Κόσμος

Νότια Αφρική: Κύμα που προκάλεσε ελικόπτερο σκόρπισε τον θάνατο σε πολεμικό υποβρύχιο

Πως η προσέγγιση του ελικοπτέρου Super Lynx, έριξε μέλη του πληρώματος στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, με αποτέλεσμα κάποιοι εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους.

-

Τρία μέλη του πολεμικού ναυτικού της Νότιας Αφρικής βρήκαν τον θάνατο σε ένα ασυνήθιστο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες Τετάρτη στη διάρκεια άσκησης στα ανοικτά του Κέιπ Τάουν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που ελικόπτερο Super Lynx προσέγγισε πολεμικό υποβρύχιο που είχε αναδυθεί και ένα μεγάλο κύμα παρέσυρε επτά μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο κατάστρωμα.

Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης εν μέσω άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, με ισχυρούς ανέμους.

Δύο ναυτικοί ανασύρθηκαν νεκροί από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και οι υπόλοιποι πέντε διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Μια γυναίκα, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, εξέπνευσε λίγες ώρες αργότερα.

