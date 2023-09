Συνταγές

Μακαρόνια με κιμά από τον Αλέξανδρο Παπανδρέου

Το αγαπημένο πιάτο μικρών και μεγάλων σε μία διαφορετική εκδοχή ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό" ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου...

Συνταγή για μακαρόνια με κιμά ετοίμασε την Πέμπτη στην κουζίνα της εκπομπής 'Το Πρωινό", ο Αλέξανδρος Παπανδρέου.

Όπως είπε ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου, η συνταγή είναι εύκολη και θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους.

Υλικά - Για 4 άτομα

500 γραμμάρια σπαγγέτι

2 κουταλιές ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο

6 δαμάσκηνα αποξηραμένα

½ κουταλάκι καπνιστή πάπρικα

500 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος

250 γραμμάρια τομάτα τριμμένη

1 κουταλιά πελτέ τομάτας

60 γραμμάρια Worcestershire sauce

200 γραμμάρια ζωμό κοτόπουλο

3 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο

200 γραμμάρια μυζήθρα ξηρή τριμμένη

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα ξύλο κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι ψιλοκόβετε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα αποξηραμένα δαμάσκηνα.

Τοποθετείτε μία κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά να ζεσταθεί καλά και προσθέτετε το ελαιόλαδο.

Σοτάρετε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο και τα ψιλοκομμένα δαμάσκηνα για 1-2 λεπτά ανακατεύοντας συνεχώς για να μην πάρει χρώμα.

Προσθέτετε την καπνιστή πάπρικα, συνεχίζετε το σοτάρισμα για άλλο 1 λεπτό και μόλις ξεκινήσει το κρεμμύδι να μαλακώνει προσθέτετε τον μοσχαρίσιο κιμά.

Χαμηλώνετε λίγο την φωτιά και ανακατεύετε πάρα πολύ καλά μέχρι να σπάσει ο κιμάς σε μικρά κομματάκια, πασπαλίζοντας με αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Προσθέτετε τον πελτέ τομάτας, ανακατεύετε καλά, προσθέτετε την τριμμένη τομάτα μαζί με την Worcestershire sauce και τον ζωμό κοτόπουλο και μόλις πάρει μία βράση, χαμηλώνετε την φωτιά και το αφήνετε να σιγοβράσει μέχρι να μαγειρευτεί ο κιμάς και να δέσει η σάλτσα.

Παράλληλα, σε μία μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό βράζετε τα ζυμαρικά μέχρι να είναι al dente.

Όταν τα ζυμαρικά είναι έτοιμα, τα σουρώνετε και τα προσθέτετε στην κατσαρόλα μαζί με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Ανακατεύετε καλά και σερβίρετε σε βαθιά ατομικά πιάτα τα ζυμαρικά με τον κιμά και τέλος πασπαλίζετε από πάνω με την τριμμένη μυζήθρα

